***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.11.2022 10:10
***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMPOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077111
BIST
10:064.256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 38,59
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.263
En Düşük
4.230
10:0618,6093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0430
|Açılış
|: 14,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
18,6584
En Düşük
18,5206
10:0618,4982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 12,2680
|
|Önceki Kapanış
|: 12,4694
|
18,5736
En Düşük
18,3801
10:06999,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,71
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler10:06
|INVEO
|28,30
|51.592.430
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|DAGHL
|38,38
|8.205.877
|% 8,73
|
|DESA
|38,30
|11.523.958
|% 7,77
|
|KMPUR
|106,30
|10.857.507
|% 7,70
|
|KIMMR
|9,16
|10.840.126
|% -9,93
|
|ATEKS
|53,15
|11.602.405
|% -9,69
|
|PRKME
|14,14
|16.875.829
|% -9,53
|
|MERCN
|25,08
|13.350.448
|% -9,52
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|EREGL
|35,16
|1.086.490.694
|% 5,59
|
|KRDMD
|13,10
|445.654.579
|% 0,77
|
|THYAO
|104,60
|354.883.619
|% 0,38
|
|TUPRS
|434,30
|296.129.163
|% 1,42
|
|PETKM
|14,03
|282.788.968
|% 0,21
|
|EKGYO
|4,72
|264.243.251
|% 2,61
|
|KRDMD
|13,10
|445.654.579
|% 0,77
|
|EREGL
|35,16
|1.086.490.694
|% 5,59
|
|PETKM
|14,03
|282.788.968
|% 0,21
|
|ISCTR
|9,12
|161.338.533
|% 1,90
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5993
|18,6093
|% 0,23
|
|Euro
|18,4851
|18,4982
|% 0,04
|
|Sterlin
|21,0029
|21,1082
|% -0,28
|
|Frank
|18,6074
|18,7194
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9350
|4,9598
|% 0,20
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.670
|-12,14
|
|Altın Gr.
|999
|999
|-4,71
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|37,00
|
|Tam
|6.686
|6.752
|118,00
|
|Yarım
|3.258
|3.303
|59,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.651
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|20,45
|20,49
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|12,26
|12,29
|-0,18
|
|B. Petrol
|97,52
|97,52
|-1,05
|