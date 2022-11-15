***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2022 11:18
***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMPOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079973
BIST
11:064.675
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 105,20
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.632
11:0618,6110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
11:0619,3814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1609
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,4009
En Düşük
19,1707
11:061.065,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,82
|Açılış
|: 1.065,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler11:04
|BRLSM
|22,22
|66.729.507
|% 10,00
|
|SMRTG
|128,80
|34.829.323
|% 9,99
|
|YEOTK
|99,30
|80.517.159
|% 9,97
|
|KARSN
|12,24
|135.126.481
|% 9,97
|
|MIATK
|130,40
|13.948.758
|% 9,95
|
|MNDRS
|9,91
|119.446.801
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,44
|364.645.378
|% -9,71
|
|GZNMI
|50,75
|82.877.781
|% -3,88
|
|FENER
|63,65
|112.592.803
|% -3,63
|
|KRVGD
|19,35
|33.286.549
|% -3,35
|
|THYAO
|112,70
|2.832.300.748
|% 2,73
|
|ASELS
|43,16
|1.670.264.479
|% 3,50
|
|ODAS
|12,30
|1.422.923.613
|% 3,45
|
|EREGL
|37,48
|1.295.085.334
|% 0,37
|
|TUPRS
|442,50
|1.236.755.421
|% 3,00
|
|EKGYO
|5,66
|749.314.032
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,31
|274.889.130
|% 0,00
|
|ODAS
|12,30
|1.422.923.613
|% 3,45
|
|ALBRK
|2,71
|278.513.264
|% 6,27
|
|SNGYO
|3,44
|364.645.378
|% -9,71
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6022
|18,6162
|% 0,07
|
|Euro
|19,3739
|19,3847
|% 0,85
|
|Sterlin
|21,9510
|22,0611
|% 0,68
|
|Frank
|19,7103
|19,8291
|% 0,31
|
|Riyal
|4,9359
|4,9606
|% 0,03
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|10,83
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|5,21
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|7.038
|7.162
|28,00
|
|Yarım
|3.418
|3.502
|14,00
|
|Çeyrek
|1.709
|1.750
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,17
|22,21
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|13,27
|13,29
|0,13
|
|B. Petrol
|93,09
|93,09
|-0,05
|