***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 15:20
***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMPOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080330
BIST
15:384.683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 26,22
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.661
15:3818,6184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0169
|Açılış
|: 18,7080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
15:3819,3945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1231
|Açılış
|: 19,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
15:381.066,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,19
|Açılış
|: 1.066,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler15:38
|ALBRK
|3,08
|222.719.246
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|85.134.219
|% 9,99
|
|YAYLA
|7,06
|106.955.919
|% 9,97
|
|YEOTK
|109,20
|186.078.940
|% 9,97
|
|PRDGS
|11,58
|171.516.030
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|139.084.858
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|352.569.495
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|21.139.812
|% -9,95
|
|THYAO
|104,90
|6.801.208.871
|% -3,76
|
|YKBNK
|11,37
|6.496.165.423
|% 5,38
|
|ISCTR
|10,21
|5.512.009.609
|% 4,93
|
|AKBNK
|17,08
|5.007.495.365
|% 5,50
|
|EREGL
|37,40
|4.524.174.688
|% -0,53
|
|YKBNK
|11,37
|6.496.165.423
|% 5,38
|
|ISCTR
|10,21
|5.512.009.609
|% 4,93
|
|SKBNK
|2,42
|1.186.254.214
|% 3,42
|
|EKGYO
|5,63
|2.459.537.794
|% 1,26
|
|TSKB
|3,41
|1.471.369.451
|% 4,60
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6134
|18,6184
|% 0,09
|
|Euro
|19,3859
|19,3945
|% 0,64
|
|Sterlin
|22,1034
|22,2142
|% 0,47
|
|Frank
|19,7316
|19,8505
|% 0,53
|
|Riyal
|4,9382
|4,9630
|% 0,07
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|4,11
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|3,19
|
|Cumhuriyet
|7.106
|7.214
|21,00
|
|Tam
|7.079
|7.192
|-3,00
|
|Yarım
|3.438
|3.516
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.719
|1.757
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|13,13
|13,15
|0,23
|
|B. Petrol
|94,03
|94,03
|0,17
|
Seans Raporu
15:38
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15:53MANAS
Yüzde 5.34 oranında artışla 53.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 206, 364 adet işlem
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15:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 19 artarak (% 1.03 ) 5, 119
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15:52XU100
Endeks 4, 688 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 101, 310.00 milyon TL de
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15:52GARAN
Yüzde 4.53 oranında artışla 27.20 lira fiyatla işlem gören hissede 121, 380, 765 adet işlem
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15:51HEDEF
Yüzde 9.62 oranında artışla 15.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 980, 539 adet işlem