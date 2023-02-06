***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.02.2023 11:05
***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TMPOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMPOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109792
BIST
14:394.775
En Yüksek
|Değişim
|: -4,46%
|| -222,76
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.759
14:3918,8294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0097
|Açılış
|: 19,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8704
En Düşük
18,7937
14:3920,2773
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0342
|Açılış
|: 20,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,3604
En Düşük
20,2537
14:391.131,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,97
|Açılış
|: 1.131,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,47
|
1.139,25
En Düşük
1.126,91
BIST En Aktif Hisseler14:38
|OYAKC
|22,66
|252.974.866
|% 10,00
|
|CMENT
|63,80
|883.654
|% 10,00
|
|ONCSM
|93,90
|10.060.525
|% 9,95
|
|NUHCM
|103,70
|39.518.694
|% 9,91
|
|NIBAS
|14,29
|26.083.291
|% 9,84
|
|VKING
|40,44
|3.707.550
|% -9,97
|
|SDTTR
|91,00
|75.189.704
|% -9,90
|
|GUBRF
|186,60
|454.644.689
|% -9,46
|
|TURSG
|9,29
|47.593.185
|% -9,37
|
|KLGYO
|2,42
|40.919.736
|% -9,36
|
|THYAO
|134,50
|1.641.460.294
|% -5,75
|
|EREGL
|38,64
|1.092.728.293
|% -1,58
|
|SISE
|41,00
|1.016.966.685
|% -4,74
|
|TUPRS
|570,40
|951.794.936
|% -4,77
|
|KOZAL
|504,70
|704.863.199
|% -6,10
|
|EKGYO
|6,91
|374.839.862
|% -4,95
|
|AKBNK
|15,72
|693.992.901
|% -4,78
|
|YKBNK
|8,66
|379.633.932
|% -3,99
|
|ALBRK
|3,09
|112.713.218
|% -5,50
|
|KRDMD
|16,34
|496.022.772
|% -0,06
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8254
|18,8312
|% 0,06
|
|Euro
|20,2658
|20,2729
|% -0,19
|
|Sterlin
|22,5762
|22,6894
|% -0,15
|
|Frank
|20,2333
|20,3552
|% -0,02
|
|Riyal
|5,0026
|5,0277
|% 0,03
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.872
|6,55
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|4,55
|
|Cumhuriyet
|7.733
|7.775
|-5,00
|
|Tam
|7.738
|7.790
|-71,00
|
|Yarım
|3.780
|3.812
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.890
|1.906
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,42
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,55
|13,56
|0,03
|
|B. Petrol
|80,24
|80,24
|0,30
|