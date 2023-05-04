***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.05.2023 10:01
***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TMPOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMPOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146640
BIST
10:194.538
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 52,17
|Açılış
|: 4.470
|
|Önceki Kapanış
|: 4.486
|
4.542
En Düşük
4.470
10:1919,4830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0147
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4889
En Düşük
19,4503
10:1921,6107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0779
|Açılış
|: 22,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,7061
En Düşük
21,5260
10:191.275,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,19
|Açılış
|: 1.275,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.275,51
|
1.302,54
En Düşük
1.273,95
BIST En Aktif Hisseler10:18
|ASUZU
|136,80
|28.048.082
|% 9,97
|
|GRTRK
|31,12
|14.218.977
|% 9,96
|
|DAGHL
|10,06
|3.047.154
|% 9,95
|
|AVHOL
|21,56
|13.379.511
|% 9,94
|
|BEYAZ
|13,40
|2.876.509
|% 7,37
|
|VKING
|25,46
|559.356
|% -8,48
|
|IHAAS
|157,90
|3.601.487
|% -6,84
|
|DIRIT
|5,11
|659.509
|% -5,37
|
|EKSUN
|58,40
|3.877.904
|% -4,89
|
|KRGYO
|18,80
|2.280.594
|% -4,57
|
|THYAO
|129,10
|734.452.810
|% -0,08
|
|EUPWR
|80,20
|477.505.802
|% 2,23
|
|KOZAL
|16,50
|266.916.201
|% 0,86
|
|EREGL
|31,32
|205.736.163
|% 0,06
|
|SISE
|37,86
|195.231.741
|% 1,34
|
|EKGYO
|5,56
|126.720.859
|% 0,54
|
|KOZAL
|16,50
|266.916.201
|% 0,86
|
|ISCTR
|10,66
|105.406.092
|% 0,57
|
|YKBNK
|9,42
|80.955.329
|% 0,21
|
|AKBNK
|15,64
|129.544.454
|% 0,77
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4774
|19,4843
|% 0,08
|
|Euro
|21,5889
|21,6144
|% 0,38
|
|Sterlin
|24,4066
|24,5290
|% 0,14
|
|Frank
|21,9274
|22,0595
|% 0,10
|
|Riyal
|5,1782
|5,2042
|% 0,11
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.032
|2.032
|-6,66
|
|Altın Gr.
|1.275
|1.275
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|9.089
|9.227
|134,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.503
|4.605
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.258
|2.309
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,99
|16,01
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,08
|73,08
|0,75
|