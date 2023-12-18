***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.12.2023 10:16
***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TMPOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMPOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226318
BIST
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11:227.931
En Düşük
|Değişim
|: -0,79%
|| -63,31
|Açılış
|: 7.958
|
|Önceki Kapanış
|: 7.994
|
7.922
En Yüksek
8.010
11:2229,0704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0913
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0704
En Düşük
28,8490
11:2231,7703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1424
|Açılış
|: 31,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5800
|
31,7896
En Düşük
31,4643
11:221.891,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 11,33
|Açılış
|: 1.892,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880,55
|
1.892,11
En Düşük
1.871,58
BIST En Aktif Hisseler11:20
|UFUK
|99,55
|1.470.890
|% 10,00
|
|AVHOL
|37,02
|33.742.068
|% 9,98
|
|SAFKR
|35,54
|38.894.211
|% 9,96
|
|BAYRK
|9,08
|3.896.037
|% 9,93
|
|BANVT
|116,20
|57.411.430
|% 9,93
|
|BEGYO
|3,21
|995.660.605
|% -9,83
|
|BRKO
|3,67
|788.731
|% -9,83
|
|CATES
|56,40
|326.598.416
|% -7,69
|
|BURVA
|75,00
|4.194.921
|% -7,35
|
|BSOKE
|11,74
|19.945.308
|% -6,90
|
|ISCTR
|24,94
|2.819.302.965
|% 2,30
|
|THYAO
|248,50
|2.801.400.028
|% -1,88
|
|AKBNK
|39,00
|1.329.154.023
|% -0,26
|
|YKBNK
|21,44
|1.323.918.506
|% -0,92
|
|HEKTS
|24,08
|1.110.273.379
|% 3,70
|
|BEGYO
|3,21
|995.660.605
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,94
|2.819.302.965
|% 2,30
|
|YKBNK
|21,44
|1.323.918.506
|% -0,92
|
|EKGYO
|7,50
|424.735.751
|% 1,21
|
|HEKTS
|24,08
|1.110.273.379
|% 3,70
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0642
|29,0705
|% 0,32
|
|Euro
|31,7643
|31,7765
|% 0,47
|
|Sterlin
|36,7757
|36,9602
|% 0,43
|
|Frank
|33,3102
|33,5109
|% 0,48
|
|Riyal
|7,7248
|7,7636
|% 0,29
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,99
|24,03
|% 0,66
|
|Platin
|950,56
|952,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.171,48
|1.175,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,99
|76,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,88
|2.023,19
|% 0,66
|