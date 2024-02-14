***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.02.2024 11:00
***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMPOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249439
BIST
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11:218.986
En Düşük
|Değişim
|: -0,09%
|| -8,22
|Açılış
|: 9.015
|
|Önceki Kapanış
|: 8.994
|
8.951
En Yüksek
9.037
11:2130,7421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0363
|Açılış
|: 30,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8500
|
30,8774
En Düşük
30,6453
11:2132,9141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0053
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0200
|
33,1749
En Düşük
32,8746
11:211.964,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,61
|Açılış
|: 1.964,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,48
|
1.978,65
En Düşük
1.963,69
BIST En Aktif Hisseler11:17
|ISYAT
|13,97
|121.813.017
|% 10,00
|
|KSTUR
|2.434,00
|3.249.390
|% 9,99
|
|BANVT
|136,50
|57.789.978
|% 9,99
|
|TDGYO
|10,91
|15.264.901
|% 9,98
|
|ULUFA
|11,05
|16.470.622
|% 9,95
|
|SELGD
|47,16
|2.363.754
|% -10,00
|
|UFUK
|154,70
|10.098.760
|% -9,95
|
|EKIZ
|47,64
|1.128.496
|% -6,77
|
|CMENT
|275,25
|517.470
|% -4,84
|
|UMPAS
|11,00
|413.974
|% -4,35
|
|GUBRF
|204,40
|4.997.976.580
|% 3,34
|
|THYAO
|283,25
|3.456.993.554
|% 0,71
|
|TUPRS
|164,00
|2.109.573.560
|% 2,12
|
|REEDR
|48,18
|1.542.068.208
|% 1,77
|
|EREGL
|45,94
|1.463.391.778
|% -0,39
|
|ZOREN
|5,27
|971.552.219
|% -2,77
|
|ADESE
|2,81
|225.050.347
|% -1,40
|
|EKGYO
|10,67
|625.358.972
|% -0,37
|
|KLGYO
|5,29
|300.979.260
|% -1,12
|
|HEKTS
|20,20
|1.022.998.850
|% 1,10
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7368
|30,7456
|% 0,13
|
|Euro
|32,9045
|32,9138
|% 0,02
|
|Sterlin
|38,4737
|38,6666
|% -0,17
|
|Frank
|34,5008
|34,7087
|% 0,11
|
|Riyal
|8,1724
|8,2134
|% 0,06
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|21,93
|21,96
|% 0,66
|
|Platin
|874,20
|875,90
|% 0,66
|
|Paladyum
|858,72
|864,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,96
|82,96
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.987,29
|1.987,60
|% 0,66
|
Seans Raporu
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