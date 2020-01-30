***TMPOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***TMPOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [TMPOL]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nca,A) Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL) pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesinde tanımlı "Piyasa Dolandırıcılığı" suçu kapsamında işlem yapılmak üzere, SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına,Sıra NoSuç Duyurusunda Bulunulan ŞahısMKK Sicil NoSuç Duyurusuna Neden Olan EylemEylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi1 Hüseyin Erdem HOR 26825639 TMPOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler. 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesi.2 Tülay DEMİR OKTAY 39851872 TMPOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler. 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesi.3 Volkan ÇAYLI 23942956 TMPOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler. 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesi.4 Zeki Turgay UYSALOĞLU 12526551 TMPOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler. 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesi.5 Fatih AYLAK 25659059 TMPOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler. 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesi.6 Selçuk ASLAN 12354051 TMPOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler. 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesi.7 Yılmaz KAPTAN 25174019 TMPOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler. 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesi.8 Habib Türker YILDIRIM 20312669 TMPOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler. 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesi.9 Abdullah YILDIRIM 12856395 TMPOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler. 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesi.10 Adem YİĞİT 26506505 TMPOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler. 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesi.11 Savaş GÜNER 43160929 TMPOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler. 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesi.12 Emin KOŞUCU 30206101 TMPOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler. 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesi.13 Murat BAŞOĞLU 13950151 TMPOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler. 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesi.B) Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-a maddesi ve Kurulun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2, 5/3 ve 6/2 maddeleri uyarınca, borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine ve Kurul'un 07.10.2016 tarihli kararı uyarınca haklarında daha önce 3 ay geçici işlem yapma yasağı getirilen Volkan ÇAYLI, Osman KIRTAŞ, Hüseyin Erdem HOR, Fatih AYLAK, Tülay OKTAY, Habip Türker YILDIRIM, Emin KOŞUCU, Adem YİĞİT, Yılmaz KAPTAN, Zeki Turgay UYSALOĞLU ve Selçuk ASLAN adlı yatırımcılara ilişkin olarak ise, Kurul'un V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 6/3 maddesi uyarınca söz konusu 3 ay işlem yapma yasağı süresinin 2 yıllık süreden düşülmesine karar verilmiştir.Karar 2020/8 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.Sıra Noİşlem Yasağı Getirilen Şahıs/ŞirketMKK Sicil Noİşlem Yasağına Konu Pay Koduİlgili Tebliğ Maddesiİşlem Yasağı Süresi1 Hüseyin Erdem HOR26825639 TMPOL 5/2-6/2-6/3 2 Yıl2 Tülay DEMİR OKTAY 39851872 TMPOL 5/2-6/2 2 Yıl3 Volkan ÇAYLI 23942956 TMPOL 5/2-6/2-6/3 2 Yıl4 Zeki Turgay UYSALOĞLU 12526551 TMPOL 5/2-6/2-6/3 2 Yıl5 Fatih AYLAK 25659059 TMPOL 5/2-6/2-6/3 2 Yıl6 Selçuk ASLAN 12354051 TMPOL 5/2-6/2-6/3 2 Yıl7 Yılmaz KAPTAN 25174019 TMPOL 5/2-6/2-6/3 2 Yıl8 Habib Türker YILDIRIM 20312669 TMPOL 5/2-6/2-6/3 2 Yıl9 Abdullah YILDIRIM 12856395 TMPOL 5/2-6/2 2 Yıl10 Adem YİĞİT 26506505 TMPOL 5/2-6/2-6/3 2 Yıl11 Savaş GÜNER 43160929 TMPOL 5/2-6/2 2 Yıl12 Emin KOŞUCU 30206101 TMPOL 5/2-6/2-6/3 2 Yıl13 Murat BAŞOĞLU 13950151 TMPOL 5/2-6/2 2 Yıl14 Osman KIRTAŞ 25405537 TMPOL 5/2-6/2-6/3 2 Yıl15 Tülay OKTAY 29689203 TMPOL 5/2-6/2-6/3 2 Yıl16 Saliha YILDIRIM 41124989 TMPOL 5/2-6/2 2 Yılhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815801BIST