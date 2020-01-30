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***TMPOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

30.01.2020 21:09
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***TMPOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )

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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nca,
A) Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL) pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesinde tanımlı "Piyasa Dolandırıcılığı" suçu kapsamında işlem yapılmak üzere, SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına,
Sıra No
Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs 
MKK Sicil No
Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem 
Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi

1 Hüseyin Erdem HOR 26825639 TMPOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler. 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesi.
2 Tülay DEMİR OKTAY 39851872  TMPOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler. 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesi.
3 Volkan ÇAYLI  23942956  TMPOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler. 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesi.
4 Zeki Turgay UYSALOĞLU  12526551  TMPOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler. 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesi.
5 Fatih AYLAK 25659059 TMPOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler. 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesi.
6 Selçuk ASLAN  12354051  TMPOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler. 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesi.
7 Yılmaz KAPTAN  25174019 TMPOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler. 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesi.
8 Habib Türker YILDIRIM 20312669 TMPOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler. 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesi.
9 Abdullah YILDIRIM 12856395  TMPOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler. 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesi.
10 Adem YİĞİT  26506505  TMPOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler. 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesi.
11 Savaş GÜNER  43160929 TMPOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler. 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesi.
12 Emin KOŞUCU 30206101 TMPOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler. 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesi.
13 Murat BAŞOĞLU 13950151  TMPOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler. 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesi.
B) Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-a maddesi ve Kurulun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2, 5/3 ve 6/2 maddeleri uyarınca, borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine ve Kurul'un 07.10.2016 tarihli kararı uyarınca haklarında daha önce 3 ay geçici işlem yapma yasağı getirilen Volkan ÇAYLI, Osman KIRTAŞ, Hüseyin Erdem HOR, Fatih AYLAK, Tülay OKTAY, Habip Türker YILDIRIM, Emin KOŞUCU, Adem YİĞİT, Yılmaz KAPTAN, Zeki Turgay UYSALOĞLU ve Selçuk ASLAN adlı yatırımcılara ilişkin olarak ise, Kurul'un V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 6/3 maddesi uyarınca söz konusu 3 ay işlem yapma yasağı süresinin 2 yıllık süreden düşülmesine karar verilmiştir.
Karar 2020/8 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
Sıra No
İşlem Yasağı Getirilen Şahıs/Şirket 
MKK Sicil No
İşlem Yasağına Konu Pay Kodu 
İlgili Tebliğ Maddesi
İşlem Yasağı Süresi

1 Hüseyin Erdem HOR
26825639 TMPOL 5/2-6/2-6/3 2 Yıl 
2 Tülay DEMİR OKTAY 39851872  TMPOL 5/2-6/2  2 Yıl 
3 Volkan ÇAYLI  23942956  TMPOL 5/2-6/2-6/3  2 Yıl 
4 Zeki Turgay UYSALOĞLU  12526551  TMPOL 5/2-6/2-6/3  2 Yıl 
5 Fatih AYLAK 25659059 TMPOL 5/2-6/2-6/3  2 Yıl 
6 Selçuk ASLAN  12354051  TMPOL 5/2-6/2-6/3  2 Yıl 
7 Yılmaz KAPTAN  25174019 TMPOL 5/2-6/2-6/3  2 Yıl 
8 Habib Türker YILDIRIM 20312669 TMPOL 5/2-6/2-6/3  2 Yıl 
9 Abdullah YILDIRIM 12856395  TMPOL 5/2-6/2 2 Yıl 
10 Adem YİĞİT  26506505  TMPOL 5/2-6/2-6/3 2 Yıl 
11 Savaş GÜNER  43160929 TMPOL 5/2-6/2 2 Yıl 
12 Emin KOŞUCU 30206101 TMPOL 5/2-6/2-6/3 2 Yıl 
13 Murat BAŞOĞLU 13950151  TMPOL 5/2-6/2 2 Yıl 
14 Osman KIRTAŞ 25405537 TMPOL 5/2-6/2-6/3 2 Yıl 
15 Tülay OKTAY 29689203  TMPOL 5/2-6/2-6/3 2 Yıl 
16 Saliha YILDIRIM 41124989  TMPOL 5/2-6/2 2 Yıl 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815801


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