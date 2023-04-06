***TMPOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
06.04.2023 22:05
***TMPOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Açıklamalar
Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 107 nci maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1- (a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 07.04.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Ad - Soyad
MKK Sicil No
MURAT ÖZDEMİR 44190430
MEHMET ALMAÇ 26961844
MUHAMMET ALMAÇ 46880250
BETÜL RÜMEYSA ÖZDEMİR 47476970
MEHMET ÖZDEMİR 47496932
Karar 2023/23 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133136
BIST
17:594.913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -7,06
|Açılış
|: 4.920
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
|
4.970
En Düşük
4.891
17:5919,2615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0241
|Açılış
|: 19,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5950
|
19,3624
En Düşük
19,2167
17:5921,1739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1664
|Açılış
|: 21,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4300
|
21,1946
En Düşük
20,9548
17:591.241,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -8,67
|Açılış
|: 1.241,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
|
1.252,45
En Düşük
1.238,88
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ELITE
|13,64
|16.975.812
|% 10,00
|
|POLTK
|2.204,40
|36.393.972
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,15
|1.046.996
|% 10,00
|
|ALFAS
|343,60
|930.093.709
|% 9,99
|
|MARKA
|17,83
|15.424.537
|% 9,99
|
|ONCSM
|129,20
|145.730.195
|% -9,97
|
|DOGUB
|17,99
|44.673.986
|% -9,96
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|INVEO
|24,50
|241.778.812
|% -9,06
|
|DGGYO
|33,00
|41.221.323
|% -8,33
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|THYAO
|127,20
|3.680.090.543
|% 1,52
|
|ASTOR
|58,75
|3.021.279.776
|% 3,07
|
|EREGL
|34,84
|2.223.448.109
|% -1,64
|
|KOZAL
|21,40
|1.931.083.686
|% 0,56
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|YYAPI
|2,88
|391.848.881
|% 7,06
|
|EKGYO
|6,41
|726.186.882
|% 0,47
|
|YKBNK
|9,71
|959.204.055
|% 0,94
|
|ISCTR
|11,97
|1.181.518.547
|% -1,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2438
|19,2615
|% 0,13
|
|Euro
|21,0135
|21,1739
|% 0,79
|
|Sterlin
|23,8681
|23,9878
|% -0,16
|
|Frank
|21,1809
|21,3085
|% 0,20
|
|Riyal
|5,1144
|5,1400
|% 0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|-13,26
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.241
|-9,06
|
|Cumhuriyet
|8.444
|8.572
|-23,00
|
|Tam
|8.473
|8.550
|-26,00
|
|Yarım
|4.138
|4.184
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.069
|2.092
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,92
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,40
|15,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|85,02
|85,02
|0,03
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59IZFAS
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 253, 747 adet işlem
-
17:58SEKUR
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 16.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 065, 299 adet işlem
-
17:57DERIM
Yüzde -4.95 oranında düşüşle 9.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 636, 418 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, FROTO, THYAO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 27 kaybederek (% -0.28 ) 4, 410