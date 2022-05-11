***TMPOL* *KONKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
11.05.2022 09:09
***TMPOL******KONKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [KONKA, TMPOL]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONKA.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,2682451 TL Teorik Fiyat: 20,632 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) TMPOL.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0917107 TL Teorik Fiyat: 17,088 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029031
BIST
18:052.490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.495
En Düşük
2.478
18:0515,3750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1287
|Açılış
|: 15,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,3880
En Düşük
15,2421
18:0516,2372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1547
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,2495
En Düşük
16,0616
18:05906,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,38
|Açılış
|: 906,79
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
907,29
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONKA
|20,90
|88.310.388
|% 1,30
|
|TMPOL
|17,18
|23.613.992
|% 0,54
|
|YGGYO
|22,26
|1.386.942
|% 0,00
|
|YAYLA
|3,19
|8.316.054
|% 0,00
|
|VERUS
|58,35
|12.559.370
|% 0,00
|
|ACSEL
|46,80
|14.969.442
|% 0,00
|
|ADEL
|24,66
|2.629.405
|% 0,00
|
|ADESE
|0,81
|29.682.525
|% 0,00
|
|AEFES
|30,74
|103.323.709
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,88
|79.073.017
|% 0,00
|
|SISE
|20,04
|3.456.366.870
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,57
|3.318.744.844
|% 0,00
|
|THYAO
|42,20
|2.803.194.200
|% 0,00
|
|EREGL
|34,62
|2.376.127.782
|% 0,00
|
|ASELS
|24,18
|1.949.401.443
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,77
|1.620.111.152
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,21
|567.206.375
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,57
|3.318.744.844
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,85
|967.129.222
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,84
|719.095.848
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3657
|15,3750
|% 0,84
|
|Euro
|16,2204
|16,2372
|% 0,96
|
|Sterlin
|18,8679
|18,9626
|% 0,65
|
|Frank
|15,3609
|15,4534
|% 0,58
|
|Riyal
|4,0769
|4,0973
|% 0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|2,86
|
|Altın Gr.
|906
|906
|3,93
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,61
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,61
|0,16
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,54
|
Seans Raporu
18:05
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17:59RYSAS
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17:57PNLSN
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17:56LIDFA
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, SAHOL, KRDMD