***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.04.2022 16:21
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
14.04.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 14 Nisan 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020640
BIST
16:342.484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 23,15
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
16:3414,6288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0346
|Açılış
|: 14,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
16:3415,8190
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0949
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,7877
16:34928,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,34
|Açılış
|: 928,62
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
930,91
En Düşük
924,62
BIST En Aktif Hisseler16:32
|IHAAS
|15,40
|14.151.995
|% 10,00
|
|DAPGM
|27,14
|132.410.915
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,98
|2.539.340.421
|% 9,96
|
|MANAS
|22,12
|45.515.062
|% 9,94
|
|MMCAS
|3,87
|1.699.507
|% 9,94
|
|ISGYO
|12,04
|8.295.632
|% -9,95
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|DOBUR
|52,25
|6.530.829
|% -4,30
|
|GZNMI
|32,94
|10.007.535
|% -4,24
|
|SUMAS
|80,00
|428.509
|% -4,19
|
|THYAO
|37,38
|4.099.733.507
|% 1,08
|
|GARAN
|13,72
|2.576.918.191
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,98
|2.539.340.421
|% 9,96
|
|AKBNK
|9,23
|1.544.323.822
|% 2,67
|
|SISE
|17,49
|1.534.843.968
|% 0,75
|
|EKGYO
|2,98
|2.539.340.421
|% 9,96
|
|TSKB
|1,84
|660.779.399
|% 8,88
|
|ODAS
|2,30
|744.364.251
|% 0,88
|
|YKBNK
|5,14
|1.299.518.510
|% 2,19
|
|DOHOL
|3,88
|904.828.786
|% 1,57
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6222
|14,6283
|% 0,23
|
|Euro
|15,8017
|15,8189
|% -0,60
|
|Sterlin
|19,0858
|19,1815
|% 0,01
|
|Frank
|15,5152
|15,6086
|% -0,22
|
|Riyal
|3,8904
|3,9099
|% 0,27
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.973
|-4,82
|
|Altın Gr.
|929
|929
|1,10
|
|Cumhuriyet
|6.152
|6.245
|11,00
|
|Tam
|6.126
|6.279
|12,56
|
|Yarım
|2.961
|3.037
|6,07
|
|Çeyrek
|1.485
|1.519
|3,04
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,46
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,02
|-0,07
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,32
|
Seans Raporu
16:32
daha fazla
-
16:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 98 artarak (% 0.87 ) 2, 780
-
16:47XU100
Endeks 2, 481 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 35, 957.00 milyon TL de
-
16:47EGSER
Yüzde 4.06 oranında artışla 27.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 529, 946 adet işlem
-
16:46OZGYO
Yüzde 6.36 oranında artışla 2.34 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 677, 522 adet işlem
-
16:45TRGYO
Yüzde 7.90 oranında artışla 7.24 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 983, 044 adet işlem