***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.03.2023 18:14
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirket Yönetim kurulumuz 15.03.2023 tarihinde toplanarak gündemindeki konuyu görüşmüş olup, buna göre, Denetimden Sorumlu Komitenin de görüşü alınarak, 2023 yılı hesaplarının ve mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Bağımsız denetimini yapmak üzere bağımsız denetim şirketi olarak, Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş'nin Olağan Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125235
BIST
18:055.122
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En Düşük
1.151,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ETYAT
|5,61
|12.264.338
|% 10,00
|
|GOKNR
|17,71
|65.021.751
|% 10,00
|
|SDTTR
|128,80
|892.409.428
|% 9,99
|
|MIATK
|119,00
|1.396.333.992
|% 9,98
|
|VKING
|48,52
|38.102.366
|% 9,97
|
|DESPC
|15,66
|26.392.535
|% -9,95
|
|TUCLK
|28,48
|59.929.480
|% -9,93
|
|MMCAS
|4,64
|1.108.338
|% -9,90
|
|UFUK
|57,15
|4.347.706
|% -9,43
|
|RYSAS
|25,22
|44.713.993
|% -9,02
|
|ISCTR
|14,62
|6.522.140.712
|% 1,74
|
|TUPRS
|566,90
|4.644.864.911
|% 2,11
|
|AKBNK
|18,60
|4.182.727.204
|% 0,27
|
|YKBNK
|11,12
|3.770.047.902
|% -0,09
|
|ASTOR
|53,65
|3.708.449.605
|% 1,71
|
|ISCTR
|14,62
|6.522.140.712
|% 1,74
|
|YKBNK
|11,12
|3.770.047.902
|% -0,09
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|EKGYO
|7,21
|1.771.091.721
|% -4,63
|
|AKBNK
|18,60
|4.182.727.204
|% 0,27
|
|SKBNK
|2,35
|321.602.225
|% -3,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9830
|18,9941
|% 0,10
|
|Euro
|20,0498
|20,0636
|% -1,48
|
|Sterlin
|22,7923
|22,9066
|% -0,92
|
|Frank
|20,3664
|20,4891
|% -1,51
|
|Riyal
|5,0405
|5,0658
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.923
|1.923
|19,20
|
|Altın Gr.
|1.179
|1.180
|17,78
|
|Cumhuriyet
|7.886
|8.005
|84,00
|
|Tam
|7.950
|8.022
|108,00
|
|Yarım
|3.884
|3.925
|53,00
|
|Çeyrek
|1.942
|1.963
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,75
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,33
|13,35
|0,11
|
|B. Petrol
|72,29
|72,29
|-5,16
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