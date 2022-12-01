***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşTSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiTesis Makine Ve Cihazların DeğerlemesiRapor Tarihi30.11.2022AçıklamalarŞirketimiz Temapol A.Ş ve Bağlı ortaklığımız Center A.Ş'nin aktifinde yer alan makine tesis ve cihazların piyasa değerinin tespitine yönelik olarak TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.tarafından hazırlanan değerleme raporları ekte yer almaktadır. Söz konusu makine ve ekipmanın pazar değeri Temapol için KDV Hariç 51.260.000-TL, Center A.Ş için 52.570.000-TL, Finansal Kiralama yolu ile alınmış makine ekipmanın pazar değeri ise, Temapol için KDV Hariç 56.335.000-TL, Center A.Ş için 705.000-TL olarak değerlenmiştir. Değerleme raporlarında yer alan yeni değerler 31.12.2022 tarihli finansal tablolarımıza yansıtılacaktır.Kamuoyuna saygıyla sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083737BIST