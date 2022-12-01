***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
01.12.2022 18:25
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Tesis Makine Ve Cihazların Değerlemesi
Rapor Tarihi
30.11.2022
Açıklamalar
Şirketimiz Temapol A.Ş ve Bağlı ortaklığımız Center A.Ş'nin aktifinde yer alan makine tesis ve cihazların piyasa değerinin tespitine yönelik olarak TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.tarafından hazırlanan değerleme raporları ekte yer almaktadır. Söz konusu makine ve ekipmanın pazar değeri Temapol için KDV Hariç 51.260.000-TL, Center A.Ş için 52.570.000-TL, Finansal Kiralama yolu ile alınmış makine ekipmanın pazar değeri ise, Temapol için KDV Hariç 56.335.000-TL, Center A.Ş için 705.000-TL olarak değerlenmiştir. Değerleme raporlarında yer alan yeni değerler 31.12.2022 tarihli finansal tablolarımıza yansıtılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083737
BIST
18:055.046
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 68,55
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.002
18:0518,6302
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0016
|Açılış
|: 18,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
18:0519,5731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1756
|Açılış
|: 19,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,6338
En Düşük
19,3596
18:051.077,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 17,36
|Açılış
|: 1.077,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.080,95
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KOZAL
|404,80
|4.552.405.933
|% 10,00
|
|ADEL
|78,65
|23.877.585
|% 10,00
|
|BRLSM
|15,29
|261.147.758
|% 10,00
|
|AKMGY
|81,95
|29.072.552
|% 10,00
|
|CMENT
|84,15
|2.568.758
|% 10,00
|
|YONGA
|41,06
|3.324.551
|% -9,96
|
|EUYO
|4,49
|10.888.252
|% -8,55
|
|KERVN
|1,17
|647.969
|% -7,87
|
|KENT
|201,30
|4.338.454
|% -7,24
|
|KGYO
|29,80
|83.346.532
|% -6,52
|
|THYAO
|124,40
|9.113.075.868
|% 3,67
|
|KRDMD
|15,34
|6.250.075.382
|% 4,14
|
|EREGL
|42,48
|5.817.817.615
|% -0,42
|
|SISE
|39,46
|4.904.513.208
|% 0,92
|
|PETKM
|18,04
|4.797.383.309
|% 0,84
|
|EKGYO
|7,14
|3.445.215.506
|% 3,63
|
|SKBNK
|2,73
|1.144.525.890
|% 0,74
|
|KRDMD
|15,34
|6.250.075.382
|% 4,14
|
|ISCTR
|10,86
|4.288.059.060
|% 4,83
|
|YKBNK
|11,84
|4.235.922.400
|% -1,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6274
|18,6302
|% -0,01
|
|Euro
|19,5636
|19,5731
|% 0,91
|
|Sterlin
|22,7792
|22,8934
|% 1,73
|
|Frank
|19,7622
|19,8812
|% 0,72
|
|Riyal
|4,9412
|4,9659
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|28,17
|
|Altın Gr.
|1.077
|1.077
|16,94
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|132,00
|
|Tam
|7.182
|7.250
|95,00
|
|Yarım
|3.483
|3.544
|46,00
|
|Çeyrek
|1.747
|1.772
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,49
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|13,44
|13,45
|0,16
|
|B. Petrol
|88,73
|88,73
|1,76
|
Seans Raporu
18:05
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17:59SNICA
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17:58UFUK
Yüzde 6.88 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 664 adet işlem
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17:57KLMSN
Yüzde 6.02 oranında artışla 24.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 683, 481 adet işlem
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17:56YYAPI
Yüzde 9.91 oranında artışla 2.44 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 680, 569 adet işlem