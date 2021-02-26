***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim kurulumuz 26.02.2021 tarihinde toplanarak gündemindeki konuyu görüşmüş olup, buna göre25.000.000-TL olan Kayıtlı sermaye tavanımızın 200.000.000.-TL'ye yükseltilmesi ve ayrıca Kayıtlı Sermaye geçerlilik süresinin 2021 yılının sonunda dolacak olması nedeniyle, söz konusu Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmemizin "Sermaye, Hisse Senetlerinin Nev'i Ve Devri" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar vermiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913337BIST