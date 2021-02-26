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***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

26.02.2021 16:27



***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirket Yönetim kurulumuz 26.02.2021 tarihinde toplanarak gündemindeki konuyu görüşmüş olup, buna göre
 25.000.000-TL olan Kayıtlı sermaye tavanımızın 200.000.000.-TL'ye yükseltilmesi ve ayrıca Kayıtlı Sermaye  geçerlilik süresinin 2021 yılının sonunda dolacak olması nedeniyle, söz konusu Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmemizin "Sermaye, Hisse Senetlerinin Nev'i Ve Devri" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar vermiştir.
Saygılarımızla, 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913337


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