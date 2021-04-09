***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
09.04.2021 14:38
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.02.2020-05.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.000.000-TL olan Kayıtlı sermaye tavanımızın 200.000.000.-TL'ye yükseltilmesi ve ayrıca Kayıtlı Sermaye geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılması nedeniyle, Şirket Esas Sözleşmemizin "Sermaye, Hisse Senetlerinin Nev'i Ve Devri" başlıklı 6. Maddesine ait değişiklik, 08.04.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926116
BIST
14:321.391
En Yüksek
|Değişim
|: -1,82%
|| -25,79
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.387
14:328,1553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0228
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
14:329,7049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0118
|Açılış
|: 9,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
14:32457,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,38
|Açılış
|: 457,81
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler14:30
|TUREX
|14,52
|250.891
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|42.068.586
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|467.459
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|134.736.841
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|19.839.344
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|160.770.786
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,40
|13.481.190
|% -9,43
|
|EREGL
|16,07
|738.359.692
|% 1,45
|
|KRDMD
|7,26
|638.894.743
|% -2,29
|
|BJKAS
|10,78
|619.856.239
|% 6,00
|
|JANTS
|830,50
|453.595.793
|% -2,29
|
|GARAN
|6,68
|434.346.058
|% -1,18
|
|TSKB
|1,35
|199.166.781
|% -4,26
|
|EKGYO
|1,87
|257.954.181
|% -3,11
|
|DOHOL
|3,22
|359.338.690
|% -4,17
|
|YKBNK
|2,12
|208.579.759
|% -2,75
|
|ITTFH
|2,80
|259.535.159
|% 6,06
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1523
|8,1559
|% 0,29
|
|Euro
|9,7006
|9,7070
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,1378
|11,1937
|% -0,03
|
|Frank
|8,7621
|8,8149
|% -0,07
|
|Riyal
|2,1639
|2,1748
|% 0,06
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|-7,27
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.066
|-24,00
|
|Tam
|3.008
|3.084
|-23,33
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|-11,28
|
|Çeyrek
|729
|746
|-5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,16
|63,16
|-0,04
|
Seans Raporu
14:30
daha fazla
-
14:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 84 kaybederek (% -1.50 ) 1, 430
-
14:42
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, TSKB, EKGYO
-
14:42
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ENJSA, SONME
-
14:42
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, TRKCM, SODA
-
14:42XU100
Endeks 1, 389 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 93 altında . İşlem hacmi 9, 657.00 milyon TL de