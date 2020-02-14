***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.175.000 330.293 2.800.407 1.922.865 19.228.565 1.195.815 20.424.380Diğer Düzeltmeler-10.234 -10.234Transferler379.687 1.577.493 -1.922.865 34.315 -34.315 0Dönem Karı (Zararı)-1.125.123 -1.125.123 -260.239 -1.385.362Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)7.227.498 -87.816Dönem Sonu Bakiyeler14.175.000 7.227.498 -87.816 709.980 4.377.900 -1.125.123 25.277.439 891.027 26.168.466Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.175.000 7.227.498 -87.816 709.980 4.377.900 -1.125.123 25.277.439 891.027 26.168.466Transferler45.176 -1.170.299 1.125.123 0 0Dönem Karı (Zararı)15.401.136 15.401.136 15.401.136Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.227.498 73.551 -7.153.947 -7.153.947Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-358.973 -358.973 -891.027 -1.250.000Dönem Sonu Bakiyeler14.175.000 0 -14.265 755.156 2.848.628 15.401.136 33.165.655 0 33.165.655Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.385.775 2.053.739Dönem Karı (Zararı)15.401.136 -1.125.123Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)15.401.136 -1.125.123Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.656.260 7.793.748Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.744.804 759.559Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-306.304 130.002Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-306.304 130.002Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler256.722 238.905Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler256.722 216.105Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 22.800Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.685.284 1.768.755Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-8.379 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-2.676.905 1.768.755Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-1.401.430 -334.336Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 5.270.440Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-264.768 -29.345Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-264.768 -29.345Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -10.232İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler11.865.942 -3.760.829Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12.770.358 -5.433.733İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)12.770.358 -5.433.733Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler74.226 -203.870İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)74.226 -203.870Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.737.744 3.338.454Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.109.345 5.710.417Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.533.567 -7.571.357İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.533.567 -7.571.357Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-37.689 462.208Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler501.017 -61.465İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)501.017 -61.465Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.284.994 -1.157.964İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-413.442 1.156.481Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)27.270 1.156.481Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-440.712 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları24.610.818 2.907.796Alınan Faiz8.379Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-253.593 -266.743Vergi İadeleri (Ödemeleri)20.171 -587.314YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-12.740.170 -11.744.833Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.505.023 868.864Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.505.023 868.864Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-28.245.193 -12.613.697Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-28.245.193 -12.613.697FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.461.028 10.985.983Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7.228.161 298.001.947Kredilerden Nakit Girişleri7.228.161 298.001.947Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.841.276 -280.622.547Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.841.276 -280.622.547Ödenen Faiz-7.597.913 -6.133.178Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.250.000 -260.239YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.184.577 1.294.889NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.184.577 1.294.889DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.764.877 469.988DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.949.454 1.764.877Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.949.454 1.764.877Ticari Alacaklar39.439.724 52.124.080İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 2.148.970 469.014İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 37.290.754 51.655.066Diğer Alacaklar144.644 218.870İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 144.644 218.870Stoklar8 15.825.486 12.087.742Peşin Ödenmiş Giderler2.165.010 57.583İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 2.165.010 57.583Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 28.642Diğer Dönen Varlıklar8.013 35.283İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 8.013 35.283ARA TOPLAM61.532.331 66.317.077TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR61.532.331 66.317.077DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar36.228.539 32.836.132Binalar10 21.616.526 23.612.878Tesis, Makine ve Cihazlar10 11.318.085 8.595.942Taşıtlar10 805.021 0Mobilya ve Demirbaşlar10 232.643 126.802Özel Maliyetler10 47.473 28.857Yapılmakta Olan Yatırımlar10 2.208.791 471.653Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.562.537 2.922.308Şerefiye11 3.400.000 2.750.000Diğer Haklar11 162.537 172.308Peşin Ödenmiş Giderler258.283 256.365İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 258.283 256.365Ertelenmiş Vergi Varlığı21 1.236.799 1.431.332TOPLAM DURAN VARLIKLAR41.286.158 37.446.137TOPLAM VARLIKLAR102.818.489 103.763.214KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar27.356.977 22.029.364İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar27.356.977 22.029.364Banka Kredileri6 21.956.631 20.465.613Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 5.400.346 1.563.751Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.068.750 21.835.552İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.068.750 21.835.552Banka Kredileri6 1.068.750 21.835.552Diğer Finansal Yükümlülükler13.204 0Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler6 13.204 0Ticari Borçlar17.410.251 16.773.891İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 93.369 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 17.316.882 16.773.891Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 385.523 423.212Diğer Borçlar552.931 51.914İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 552.931 51.914Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.284.994 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 1.284.994 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 51.316 59.787Kısa Vadeli Karşılıklar140.092 86.214Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 117.292 63.414Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 22.800 22.800Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler323.203 763.915İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 323.203 763.915ARA TOPLAM48.587.241 62.023.849TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER48.587.241 62.023.849UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar19.756.023 12.541.066İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar19.756.023 12.541.066Banka Kredileri6 6.810.812 10.220.195Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 12.945.211 2.320.871Uzun Vadeli Karşılıklar292.378 437.423Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 292.378 437.423Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 1.017.192 2.592.410TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.065.593 15.570.899TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER69.652.834 77.594.748ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar33.165.655 25.277.439Ödenmiş Sermaye15 14.175.000 14.175.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-14.265 7.139.682Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-14.265 7.139.682Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 7.227.498Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-14.265 -87.816Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler755.156 709.980Yasal Yedekler755.156 709.980Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.848.628 4.377.900Net Dönem Karı veya Zararı15.401.136 -1.125.123Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 891.027TOPLAM ÖZKAYNAKLAR33.165.655 26.168.466TOPLAM KAYNAKLAR102.818.489 103.763.214Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 77.453.102 89.297.727Satışların Maliyeti16 -58.276.317 -75.291.381TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.176.785 14.006.346BRÜT KAR (ZARAR)19.176.785 14.006.346Genel Yönetim Giderleri17 -3.552.247 -1.919.775Pazarlama Giderleri17 -3.997.462 -3.414.350Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 9.019.602 10.042.349Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -6.310.838 -9.600.848ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.335.840 9.113.722Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 9.744.798 29.345Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -800FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)24.079.838 9.143.067Finansman Gelirleri20 1.910.317 5.081.848Finansman Giderleri20 -10.956.173 -15.944.613SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.033.982 -1.719.698Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri367.154 334.336Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -1.034.276 -200.729Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 1.401.430 535.065SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15.401.136 -1.385.362DÖNEM KARI (ZARARI)15.401.136 -1.385.362Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -260.239Ana Ortaklık Payları15.401.136 -1.125.123Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-7.153.947 7.139.682Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-9.266.023 9.266.023Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 94.296 -112.585Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.017.780 -2.013.756Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi2.038.525 -2.038.525Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-20.745 24.769Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıYabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.153.947 7.139.682TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.247.189 5.754.320Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -290.912Ana Ortaklık Payları8.247.189 6.045.232http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819191BIST