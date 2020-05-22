***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.175.000 7.227.498 -87.816 709.980 4.377.900 -1.125.123 25.277.439 891.027 26.168.466Hatalara İlişkin Düzeltmeler-13.926 -13.926 -13.926Transferler-1.125.123 1.125.123Dönem Karı (Zararı)8.584.897 8.584.897 8.584.897Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.227.498 67.056 -7.227.498 -7.227.498Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-159.193 -159.193Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-30.673 -30.673 -30.673Dönem Sonu Bakiyeler14.175.000 0 -20.760 709.980 3.208.178 8.584.897 26.657.295 731.834 27.389.129Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.175.000 -14.265 755.156 2.848.628 15.401.136 33.165.655 33.165.655Transferler11.705.868 3.695.268 -15.401.136 0 0Dönem Karı (Zararı)591.859 591.859 591.859Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)114.371 -1.081.697 -967.326 -967.326Dönem Sonu Bakiyeler14.175.000 100.106 11.379.327 6.543.896 591.859