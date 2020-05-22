***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
22.05.2020 18:14
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 7.227.498 -87.816 709.980 4.377.900 -1.125.123 25.277.439 891.027 26.168.466
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-13.926 -13.926 -13.926
Transferler
-1.125.123 1.125.123
Dönem Karı (Zararı)
8.584.897 8.584.897 8.584.897
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.227.498 67.056 -7.227.498 -7.227.498
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-159.193 -159.193
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-30.673 -30.673 -30.673
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 0 -20.760 709.980 3.208.178 8.584.897 26.657.295 731.834 27.389.129
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 -14.265 755.156 2.848.628 15.401.136 33.165.655 33.165.655
Transferler
11.705.868 3.695.268 -15.401.136 0 0
Dönem Karı (Zararı)
591.859 591.859 591.859
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
114.371 -1.081.697 -967.326 -967.326
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 100.106 11.379.327 6.543.896 591.859