***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.175.000 -14.265 755.156 2.848.628 15.401.136 33.165.655 33.165.655Transferler11.705.868 3.695.268 -15.401.136 0 0Dönem Karı (Zararı)591.859 591.859 591.859Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)114.371 -1.081.697 -967.326 -967.326Dönem Sonu Bakiyeler14.175.000 100.106 11.379.327 6.543.896 591.859 32.790.188 32.790.188Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.175.000 -36.113 11.595.672 6.591.122 9.632.627 41.958.308 41.958.308Transferler382.954 9.249.673 -9.632.627 0 0Dönem Karı (Zararı)3.500.157 3.500.157 3.500.157Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)125.323 -233.264 -107.941 -107.941Dönem Sonu Bakiyeler14.175.000 89.210 11.745.362 15.840.795 3.500.157 45.350.524 45.350.524Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.682.924 -2.978.497Dönem Karı (Zararı)3.500.157 591.859Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.500.157 591.859Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.335.245 800.745Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 759.322 456.954Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -189.229Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 0 -189.229Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler388.899 185.185Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 388.899 185.185Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler36.667 748.385Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -29.035 -17.013Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri18 65.702 765.398Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 221.745 -336.380Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-71.388 -64.170Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 -71.388 -64.170İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.127.191 -3.179.053Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.357.511 1.582.287İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)790.276 -510.279İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.567.235 2.092.566Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler119.215 29.235İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)119.215 29.235Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-465.202 -102.997Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-465.202 -102.997Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-8.345.342 -4.261.488Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.445.547 -881.649Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.266.603 480.791İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-962 -92.407İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.267.565 573.198Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)122.664 74.717Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-207.280 -4.535İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-207.280 -4.535Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-1.107.968 94.438İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler578.155 -189.852Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)578.155 -189.852Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları708.211 -1.786.449Alınan Faiz20 29.035 17.013Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -55.410 -75.655Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -2.206.321 -51.709Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-158.439 -1.081.697YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI550.557 -130.999Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri843.588 330.826Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri843.588 330.826Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-293.031 -461.825Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-293.031 -461.825FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.486.977 262.729Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri61.322.266 4.478.273Kredilerden Nakit Girişleri61.322.266 4.478.273Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-55.661.232 -2.540.659Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-55.661.232 -2.540.659Ödenen Faiz20 -2.174.057 -1.674.885YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.354.610 -2.846.767NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.354.610 -2.846.767DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.109.125 3.949.454DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.463.735 1.102.687Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 12.463.735 10.109.125Ticari Alacaklar56.447.367 59.032.013İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 11.288.473 12.417.599İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 45.158.894 46.614.414Diğer Alacaklar597.459 716.674İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 597.459 716.674Stoklar8 35.878.419 27.533.077Peşin Ödenmiş Giderler3.737.491 2.331.784İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 3.737.491 2.331.784Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 842.916 0Diğer Dönen Varlıklar900.289 435.087İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 900.289 435.087ARA TOPLAM110.867.676 100.157.760TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR110.867.676 100.157.760DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar44.957.363 46.192.803Binalar10 21.066.526 21.952.626Tesis, Makine ve Cihazlar10 20.701.169 21.027.712Taşıtlar10 572.917 618.988Mobilya ve Demirbaşlar10 245.794 236.266Özel Maliyetler10 90.957 97.961Yapılmakta Olan Yatırımlar10 2.280.000 2.259.250Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.581.381 3.584.432Şerefiye11 3.400.000 3.400.000Diğer Haklar11 181.381 184.432Peşin Ödenmiş Giderler354.731 314.891İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 354.731 314.891Ertelenmiş Vergi Varlığı21 1.552.397 1.615.763TOPLAM DURAN VARLIKLAR50.445.872 51.707.889TOPLAM VARLIKLAR161.313.548 151.865.649KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar29.563.893 25.082.801İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar29.563.893 25.082.801Banka Kredileri6 21.282.816 17.398.942Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 8.180.757 7.658.364Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6 100.320 25.495Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18.474.092 19.944.974İlişkili 6 18.474.092 19.944.974Ticari Borçlar35.772.982 31.667.812İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 0 962İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 35.772.982 31.666.850Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 711.041 588.377Diğer Borçlar416.501 623.781İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 416.501 623.781Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.851.081 4.959.049İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 3.851.081 4.959.049Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 0 1.363.405Kısa Vadeli Karşılıklar321.043 248.109Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 298.243 225.309Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 22.800 22.800Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler945.562 367.406İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 945.562 367.406ARA TOPLAM90.056.195 84.845.714TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER90.056.195 84.845.714UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar23.574.308 23.022.716İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar23.574.308 23.022.716Banka Kredileri6 9.708.576 6.999.924Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 13.865.732 16.022.792Uzun Vadeli Karşılıklar481.657 377.757Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 481.657 377.757Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 1.850.864 1.661.154TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.906.829 25.061.627TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER115.963.024 109.907.341ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar45.350.524 41.958.308Ödenmiş Sermaye15 14.175.000 14.175.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)89.210 -36.113Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)89.210 -36.113Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)89.210 -36.113Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11.745.362 11.595.672Yasal Yedekler11.745.362 11.595.672Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15.840.795 6.591.122Net Dönem Karı veya Zararı3.500.157 9.632.627Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR45.350.524 41.958.308TOPLAM KAYNAKLAR161.313.548 151.865.649Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 40.122.451 15.169.007Satışların Maliyeti16 -30.814.530 -9.950.651TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.307.921 5.218.356BRÜT KAR (ZARAR)9.307.921 5.218.356Genel Yönetim Giderleri17 -1.188.226 -866.018Pazarlama Giderleri17 -2.452.575 -877.192Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 3.068.105 1.579.967Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -2.674.635 -1.907.074ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.060.590 3.148.039Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 71.388 64.170FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.131.978 3.212.209Finansman Gelirleri20 29.035 17.013Finansman Giderleri20 -2.439.111 -2.973.743SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.721.902 255.479Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-221.745 336.380Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -221.745 336.380SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.500.157 591.859DÖNEM KARI (ZARARI)3.500.157 591.859Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.500.157 591.859Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar125.324 114.371Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 156.655 146.629Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-31.331 -32.258Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21 -31.331 -32.258Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)125.324 114.371TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.625.481 706.230Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.625.481 706.230http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938492BIST