***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
13.08.2021 19:04
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 -14.265 755.156 2.848.628 15.401.136 33.165.655 33.165.655
Transferler
11.705.869 3.695.267 -15.401.136 0 0
Dönem Karı (Zararı)
2.414.039 2.414.039 2.414.039
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
35.210 -1.298.036 47.227 -1.215.599 -1.215.599
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 20.945 11.162.989 6.591.122 2.414.039 34.364.095 34.364.095
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 -36.113 11.595.672 6.591.122 9.632.627 41.958.308 41.958.308
Transferler
382.953 9.249.674 -9.632.627 0 0
Dönem Karı (Zararı)
7.481.745 7.481.745 7.481.745
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
96.199 -437.533 -341.334 -341.334
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 60.086 11.541.092 15.840.796 7.481.745 49.098.719 49.098.719
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.511.169 -569.205
Dönem Karı (Zararı)
7.481.745 2.414.039
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.481.745 2.414.039
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.978.116 1.084.484
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 1.524.270 921.152
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-9.461 -191.228
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -9.461 -191.228
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
424.649 274.470
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 424.649 274.470
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
119.727 479.470
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -69.383 -25.654
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
18 189.110 505.124
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 2.491 -382.437
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-83.560 -64.170
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -83.560 -64.170
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 47.227
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.252.496 -3.835.908
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.881.398 3.427.184
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.594.987 -1.684.912
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.476.385 5.112.096
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
312.202 -183.666
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
312.202 -183.666
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-418.234 -265.274
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-418.234 -265.274
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13.763.109 -5.997.674
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.421.315 -324.987
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.967.121 -1.197.878
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.770 -92.407
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.964.351 -1.105.471
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
130.942 128.444
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-174.174 -205.331
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-174.174 -205.331
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.249 127.458
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-54.249 127.458
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.049.718 655.816
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.792.635 -337.385
Alınan Faiz
20 69.383 25.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -94.516 -111.356
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 306.599 -146.118
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
187.288 -782.191
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
855.760 330.826
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
855.760 330.826
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-668.472 -1.113.017
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-668.472 -1.113.017
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.947.291 6.836.313
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.231.705 13.778.635
Kredilerden Nakit Girişleri
8.231.705 13.778.635
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.067.401 -2.457.370
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.067.401 -2.457.370
Ödenen Faiz
20 -4.877.258 -3.198.744
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-339.755 -1.286.208
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.376.590 5.484.917
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.376.590 5.484.917
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.109.125 3.949.454
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.732.535 9.434.371
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.732.535 10.109.125
Ticari Alacaklar
63.538.077 59.032.013
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 10.510.687 12.417.599
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 53.027.390 46.614.414
Diğer Alacaklar
404.472 716.674
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 404.472 716.674
Stoklar
8 41.296.186 27.533.077
Peşin Ödenmiş Giderler
4.049.846 2.331.784
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler