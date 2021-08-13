***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.175.000 -14.265 755.156 2.848.628 15.401.136 33.165.655 33.165.655Transferler11.705.869 3.695.267 -15.401.136 0 0Dönem Karı (Zararı)2.414.039 2.414.039 2.414.039Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)35.210 -1.298.036 47.227 -1.215.599 -1.215.599Dönem Sonu Bakiyeler14.175.000 20.945 11.162.989 6.591.122 2.414.039 34.364.095 34.364.095Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.175.000 -36.113 11.595.672 6.591.122 9.632.627 41.958.308 41.958.308Transferler382.953 9.249.674 -9.632.627 0 0Dönem Karı (Zararı)7.481.745 7.481.745 7.481.745Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)96.199 -437.533 -341.334 -341.334Dönem Sonu Bakiyeler14.175.000 60.086 11.541.092 15.840.796 7.481.745 49.098.719 49.098.719Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.511.169 -569.205Dönem Karı (Zararı)7.481.745 2.414.039Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)7.481.745 2.414.039Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.978.116 1.084.484Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 1.524.270 921.152Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-9.461 -191.228Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -9.461 -191.228Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler424.649 274.470Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 424.649 274.470Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler119.727 479.470Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -69.383 -25.654Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri18 189.110 505.124Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 2.491 -382.437Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-83.560 -64.170Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 -83.560 -64.170Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 47.227İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-15.252.496 -3.835.908Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.881.398 3.427.184İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.594.987 -1.684.912İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.476.385 5.112.096Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler312.202 -183.666İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)312.202 -183.666Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-418.234 -265.274Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-418.234 -265.274Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-13.763.109 -5.997.674Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.421.315 -324.987Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.967.121 -1.197.878İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.770 -92.407İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.964.351 -1.105.471Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)130.942 128.444Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-174.174 -205.331Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-174.174 -205.331Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-54.249 127.458İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-54.249 127.458Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)2.049.718 655.816Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-5.792.635 -337.385Alınan Faiz20 69.383 25.654Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -94.516 -111.356Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 306.599 -146.118YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI187.288 -782.191Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri855.760 330.826Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri855.760 330.826Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-668.472 -1.113.017Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-668.472 -1.113.017FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.947.291 6.836.313Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8.231.705 13.778.635Kredilerden Nakit Girişleri8.231.705 13.778.635Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.067.401 -2.457.370Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.067.401 -2.457.370Ödenen Faiz20 -4.877.258 -3.198.744Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-339.755 -1.286.208YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.376.590 5.484.917NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.376.590 5.484.917DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.109.125 3.949.454DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.732.535 9.434.371Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 6.732.535 10.109.125Ticari Alacaklar63.538.077 59.032.013İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 10.510.687 12.417.599İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 53.027.390 46.614.414Diğer Alacaklar404.472 716.674İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 404.472 716.674Stoklar8 41.296.186 27.533.077Peşin Ödenmiş Giderler4.049.846 2.331.784İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler