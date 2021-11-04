***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.175.000 -14.265 755.156 2.848.628 15.401.136 33.165.655 0 33.165.655Transferler11.705.869 3.695.267 -15.401.136 0 0Dönem Karı (Zararı)6.097.667 6.097.667 6.097.667Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-25.746 -1.514.374 47.227 -1.492.893 -1.492.893Dönem Sonu Bakiyeler14.175.000 -40.011 10.946.651 6.591.122 6.097.667 37.770.429 37.770.429Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.175.000 -36.113 11.595.672 6.591.122 9.632.627 41.958.308 41.958.308Transferler382.954 9.249.673 -9.632.627 0 0Dönem Karı (Zararı)13.377.583 13.377.583 13.377.583Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-42.406 -649.013 -691.419 -691.419Dönem Sonu Bakiyeler14.175.000 -78.519 11.329.613 15.840.795 13.377.583 54.644.472 54.644.472Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.849.001 -4.791.047Dönem Karı (Zararı)13.377.583 6.097.667Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)13.377.583 6.097.667Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.480.689 2.323.140Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 2.304.274 1.483.792Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-9.460 -191.228Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -9.460 -191.228Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler450.994 310.979Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler450.994 310.979Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-337.154 522.283Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -97.581 -33.637Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri18 -239.573 555.920Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 155.595 196.257Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-83.560 -46.170Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 -83.560 -46.170Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 47.227İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.914.097 -12.506.592Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.042.700 -8.467.964İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.403.399 -4.309.272İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.446.099 -4.158.692Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler385.977 -514.931İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)385.977 -514.931Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler16.130 -45.956Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)16.130 -45.956Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-6.266.202 -11.934.203Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.118.791 -1.002.558Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.318.594 8.802.962İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.771 -92.407İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.315.823 8.895.369Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)142.842 99.764Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler781.772 -97.367Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)781.772 -97.367Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler44.074 102.984İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)44.074 102.984Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-2.413.375 550.677Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.944.175 -4.085.785Alınan Faiz20 97.581 33.637Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -208.377 -159.381Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -3.984.378 -579.518YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-626.214 -10.733.176Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri855.760 312.826Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri855.760 312.826Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.481.974 -11.046.002Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.481.974 -11.046.002FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.688.741 19.631.461Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri20.800.928 34.312.875Kredilerden Nakit Girişleri20.800.928 34.312.875Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.762.379 -7.891.223Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.762.379 -7.891.223Ödenen Faiz20 -7.809.581 -5.332.103Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-540.227 -1.458.088YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.911.528 4.107.238NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.911.528 4.107.238DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.109.125 3.949.454DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21.020.653 8.056.692Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 21.020.653 10.109.125Ticari Alacaklar64.902.234 59.032.013İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 9.718.747 12.417.599İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 55.183.487 46.614.414Diğer Alacaklar330.697 716.674İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 330.697 716.674Stoklar8 33.799.279 27.533.077Peşin Ödenmiş Giderler1.509.740 2.331.784İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 1.509.740 2.331.784Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 2.620.973 0Diğer Dönen Varlıklar418.957 435.087İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 418.957 435.087ARA TOPLAM124.602.533 100.157.760TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR124.602.533 100.157.760DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar44.607.369 46.192.803Binalar10 20.846.526 21.952.626Tesis, Makine ve Cihazlar10 20.516.632 21.027.712Taşıtlar10 580.856 618.988Mobilya ve Demirbaşlar10 247.589 236.266Özel Maliyetler10 78.193 97.961Yapılmakta Olan Yatırımlar10 2.337.573 2.259.250Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.575.366 3.584.432Şerefiye11 3.400.000 3.400.000Diğer Haklar11 175.366 184.432Peşin Ödenmiş Giderler18.144 314.891İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 18.144 314.891Ertelenmiş Vergi Varlığı21 1.942.847 1.615.763TOPLAM DURAN VARLIKLAR50.143.726 51.707.889TOPLAM VARLIKLAR174.746.259 151.865.649KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar32.567.566 25.082.801İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar32.567.566 25.082.801Banka Kredileri6 23.565.539 17.398.942Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 8.867.746 7.658.364Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6 134.281 25.495Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları25.560.342 19.944.974İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları25.560.342 19.944.974Banka Kredileri6 25.560.342 19.944.974Ticari Borçlar34.564.894 31.667.812İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 3.733 962İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 34.561.161 31.666.850Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 731.219 588.377Diğer Borçlar667.855 623.781İlişkili Taraflara Diğer Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 667.855 623.781Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.545.674 4.959.049İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 2.545.674 4.959.049Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 0 1.363.405Kısa Vadeli Karşılıklar389.622 248.109Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 366.822 225.309Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 22.800 22.800Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.149.178 367.406İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 1.149.178 367.406ARA TOPLAM98.176.350 84.845.714TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER98.176.350 84.845.714UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar19.260.337 23.022.716İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar19.260.337 23.022.716Banka Kredileri6 9.643.334 6.999.924Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 9.617.003 16.022.792Uzun Vadeli Karşılıklar533.934 377.757Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 533.934 377.757Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 2.131.166 1.661.154TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.925.437 25.061.627TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER120.101.787 109.907.341ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar54.644.472 41.958.308Ödenmiş Sermaye15 14.175.000 14.175.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-78.519 -36.113Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-78.519 -36.113Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-78.519 -36.113Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11.329.613 11.595.672Yasal Yedekler15 11.329.613 11.595.672Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15.840.795 6.591.122Net Dönem Karı veya Zararı13.377.583 9.632.627TOPLAM ÖZKAYNAKLAR54.644.472 41.958.308TOPLAM KAYNAKLAR174.746.259 151.865.649Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 161.336.076 71.951.282 61.185.838 37.119.049Satışların Maliyeti16 -130.858.940 -51.149.205 -52.104.720 -27.586.837TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)30.477.136 20.802.077 9.081.118 9.532.212BRÜT KAR (ZARAR)30.477.136 20.802.077 9.081.118 9.532.212Genel Yönetim Giderleri17 -3.636.522 -2.698.691 -1.276.027 -1.016.344Pazarlama Giderleri17 -7.648.010 -4.399.772 -2.576.775 -2.065.146Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 7.538.947 6.781.321 1.984.631 3.503.024Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -5.174.151 -5.326.590 -722.486 -2.480.958ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)21.557.400 15.158.345 6.490.461 7.472.788Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 83.560 46.170 0 -18.000FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)21.640.960 15.204.515 6.490.461 7.454.788Finansman Gelirleri20 97.581 33.637 28.198 7.983Finansman Giderleri20 -8.205.363 -8.944.228 -2.984.753 -3.200.449SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.533.178 6.293.924 3.533.906 4.262.322Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-155.595 -196.257 2.361.932 -578.694Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 0 0 2.515.036 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -155.595 -196.257 -153.104 -578.694SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.377.583 6.097.667 5.895.838 3.683.628DÖNEM KARI (ZARARI)13.377.583 6.097.667 5.895.838 3.683.628Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları13.377.583 6.097.667 5.895.838 3.683.628Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-42.406 -25.746 -142.353 -60.956Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -55.073 -32.183 -180.006 -76.195Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler12.667 6.437 37.653 15.239Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21 12.667 6.437 37.653 15.239Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-42.406 -25.746 -142.353 -60.956TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.335.177 6.071.921 5.753.485 3.622.672Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları13.335.177 6.071.921 5.753.485 3.622.672http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974878BIST