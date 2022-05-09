***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.175.000 -36.113 11.595.672 6.591.122 9.632.627 41.958.308 41.958.308Transferler382.954 9.249.673 -9.632.627 382.954 382.954Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)125.323 125.323 125.323Dönem Karı (Zararı)3.500.157 3.500.157 3.500.157Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-233.264 -233.264 -233.264Dönem Sonu Bakiyeler14.175.000 89.210 11.745.362 15.840.795 3.500.157 45.350.524 45.350.524Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.175.000 -114.365 11.118.133 15.840.796 24.948.307 65.967.871 65.967.871Transferler-865.359 25.813.666 -24.948.307Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.426 3.426 3.426Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.769.571 6.769.571 6.769.571Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-14.335 -14.335 14.749 414Dönem Sonu Bakiyeler14.175.000 -110.939 10.252.774 41.640.127 6.769.571 72.726.533 14.749 72.741.282Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.583.033 -1.682.924Dönem Karı (Zararı)6.769.571 3.500.157Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler968.580 1.335.245Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 983.646 759.322Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-859 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -859 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler389.421 388.899Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 389.421 388.899Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 -29.035Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 0 -29.035Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 65.702Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler19 65.702Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -403.628 221.745Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -71.388Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -71.388İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-13.190.890 -4.127.191Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.564.683 2.357.510Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-185.861 119.215Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-16.249.512 -8.345.342Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-10.237.081 -1.445.547Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.263.225 4.266.603Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)413.795 122.664Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler179.648 -207.280Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-3.616.963 -1.107.968İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.322.824 112.954Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-4.327.661 578.156Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-995.163 -465.202Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-5.452.739 708.211Alınan Faiz29.035Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -130.294 -55.410Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -2.206.321Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-158.439YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-40.885.178 550.557Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri843.588Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri843.588Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-936.577 -293.031Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-936.577 -293.031Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-39.824.515Ödenen FaizAlınan FaizVergi İadeleri (Ödemeleri)Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-124.086FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI38.928.006 3.486.977Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri35.021.425 61.322.266Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -55.661.232İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış4.130.788Ödenen Faiz21 -224.207 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -2.174.057YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.540.205 2.354.610NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.540.205 2.354.610DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ44.192.721 10.109.125DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ36.652.516 12.463.735Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 36.652.516 44.192.721Finansal Yatırımlar4 39.824.515 0Vadeli Mevduatlar4 39.824.515 0Ticari Alacaklar88.726.767 94.290.591İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 19.377.850 14.078.056İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 69.348.917 80.212.535Diğer Alacaklar1.089.482 1.186.428İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 0 282.807İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.089.482 903.621Stoklar9 57.153.889 40.904.377Peşin Ödenmiş Giderler10 12.455.582 2.218.501Diğer Dönen Varlıklar15 1.129.164 134.001ARA TOPLAM237.031.915 182.926.619TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR237.031.915 182.926.619DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar0 25.000Maddi Duran Varlıklar11 44.180.869 44.075.663Binalar11 20.626.526 20.736.526Tesis, Makine ve Cihazlar11 19.616.569 20.025.383Taşıtlar11 1.158.770 529.386Mobilya ve Demirbaşlar11 314.853 321.283Özel Maliyetler11 72.966 71.900Yapılmakta Olan Yatırımlar11 2.391.185 2.391.185Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.400.000 3.402.775Şerefiye12 3.400.000 3.400.000Bilgisayar Yazılımları12 0 2.775Peşin Ödenmiş Giderler18.144 18.144İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 18.144 18.144Ertelenmiş Vergi Varlığı22 2.190.318 1.482.264TOPLAM DURAN VARLIKLAR49.789.331 49.003.846TOPLAM VARLIKLAR286.821.246 231.930.465KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar34.078.926 28.408.614İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 34.078.926 28.408.614Banka Kredileri7 25.227.368 19.364.136Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 8.851.558 9.044.478Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları