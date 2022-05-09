***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.05.2022 20:28
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 -36.113 11.595.672 6.591.122 9.632.627 41.958.308 41.958.308
Transferler
382.954 9.249.673 -9.632.627 382.954 382.954
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
125.323 125.323 125.323
Dönem Karı (Zararı)
3.500.157 3.500.157 3.500.157
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-233.264 -233.264 -233.264
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 89.210 11.745.362 15.840.795 3.500.157 45.350.524 45.350.524
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 -114.365 11.118.133 15.840.796 24.948.307 65.967.871 65.967.871
Transferler
-865.359 25.813.666 -24.948.307
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.426 3.426 3.426
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.769.571 6.769.571 6.769.571
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-14.335 -14.335 14.749 414
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 -110.939 10.252.774 41.640.127 6.769.571 72.726.533 14.749 72.741.282
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.583.033 -1.682.924
Dönem Karı (Zararı)
6.769.571 3.500.157
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
968.580 1.335.245
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 983.646 759.322
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-859 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -859 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
389.421 388.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 389.421 388.899
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -29.035
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 0 -29.035
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 65.702
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
19 65.702
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -403.628 221.745
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -71.388
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -71.388
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.190.890 -4.127.191
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.564.683 2.357.510
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-185.861 119.215
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.249.512 -8.345.342
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-10.237.081 -1.445.547
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.263.225 4.266.603
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
413.795 122.664
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
179.648 -207.280
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-3.616.963 -1.107.968
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.322.824 112.954
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.327.661 578.156
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-995.163 -465.202
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.452.739 708.211
Alınan Faiz
29.035
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -130.294 -55.410
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -2.206.321
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-158.439
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-40.885.178 550.557
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
843.588
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
843.588
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-936.577 -293.031
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-936.577 -293.031
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-39.824.515
Ödenen Faiz
0
Alınan Faiz
0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-124.086
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.928.006 3.486.977
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.021.425 61.322.266
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -55.661.232
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
4.130.788
Ödenen Faiz
21 -224.207 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -2.174.057
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.540.205 2.354.610
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.540.205 2.354.610
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.192.721 10.109.125
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
36.652.516 12.463.735
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 36.652.516 44.192.721
Finansal Yatırımlar
4 39.824.515 0
Vadeli Mevduatlar
4 39.824.515 0
Ticari Alacaklar
88.726.767 94.290.591
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 19.377.850 14.078.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 69.348.917 80.212.535
Diğer Alacaklar
1.089.482 1.186.428
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 0 282.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.089.482 903.621
Stoklar
9 57.153.889 40.904.377
Peşin Ödenmiş Giderler
10 12.455.582 2.218.501
Diğer Dönen Varlıklar
15 1.129.164 134.001
ARA TOPLAM
237.031.915 182.926.619
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
237.031.915 182.926.619
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
0 25.000
Maddi Duran Varlıklar
11 44.180.869 44.075.663
Binalar
11 20.626.526 20.736.526
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 19.616.569 20.025.383
Taşıtlar
11 1.158.770 529.386
Mobilya ve Demirbaşlar
11 314.853 321.283
Özel Maliyetler
11 72.966 71.900
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 2.391.185 2.391.185
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.400.000 3.402.775
Şerefiye
12 3.400.000 3.400.000
Bilgisayar Yazılımları
12 0 2.775
Peşin Ödenmiş Giderler
18.144 18.144
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 18.144 18.144
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 2.190.318 1.482.264
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
49.789.331 49.003.846
TOPLAM VARLIKLAR
286.821.246 231.930.465
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
34.078.926 28.408.614
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 34.078.926 28.408.614
Banka Kredileri
7 25.227.368 19.364.136
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 8.851.558 9.044.478
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları