***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 04.03.2020Genel Kurul Tarihi 08.04.2020Genel Kurul Saati 13:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.04.2020Ülke TürkiyeŞehir KAYSERİİlçe KOCASİNANAdres KAYSERİ TİCARET ODASI Toplantı Salonu-1, Alsancak Mahallesi Kocasinan Bulvarı No:167 38110 Kocasinan / KAYSERİGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi.2 - Şirket Yönetim kurulunca hazırlanan 2019 yıllı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi ve onaylanması.3 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim raporunun okunması.4 - 2019 yılı hesap dönemine İlişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.5 - Yönetim kurulu üyelerinin şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.6 - Şiketin kar dağıtım politikası çerçevesinde yönetim kurulunca hazırlanan kar dağıtım önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.9 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması11 - Şirketin 2019 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2019 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine Yönetim Kurulu Üyelerine üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz 04.03.2020 tarih ve 2020/03 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile 2019 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündem konularını görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 08.04.2020 Çarşamba günü saat 13:30'da, "KAYSERİ TİCARET ODASI Toplantı Salonu-1, Alsancak Mahallesi Kocasinan Bulvarı No:167 38110 Kocasinan / KAYSERİ" adresinde yapacaktır.2019 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık Ve YMM A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde KuST