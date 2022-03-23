***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 17.03.2022Genel Kurul Tarihi 14.04.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.04.2022Ülke TürkiyeŞehir KAYSERİİlçe KOCASİNANAdres KAYSERİ TİCARET ODASI Toplantı Salonu, Alsancak Mahallesi, Kocasinan Bulvarı No:167 38110 Kocasinan / KAYSERİGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi.2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması3 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması4 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi6 - Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulunca hazırlanan kar dağıtım önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması8 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık net ücretlerinin belirlenmesi9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması10 - Şirketin 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2021 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi13 - Dilek ve görüşlerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Davet.pdf - İlan MetniEK: 2 Genel Kurul Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Genel Kurul Vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Temapol Genel Kurul Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarSPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 14.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgiler ekli dosya ile kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012318BIST