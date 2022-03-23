***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.03.2022 14:29
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 17.03.2022
Genel Kurul Tarihi 14.04.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir KAYSERİ
İlçe KOCASİNAN
Adres KAYSERİ TİCARET ODASI Toplantı Salonu, Alsancak Mahallesi, Kocasinan Bulvarı No:167 38110 Kocasinan / KAYSERİ
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi.
2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması
4 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
6 - Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulunca hazırlanan kar dağıtım önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık net ücretlerinin belirlenmesi
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
10 - Şirketin 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2021 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2 Genel Kurul Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Genel Kurul Vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Temapol Genel Kurul Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 14.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgiler ekli dosya ile kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012318
BIST