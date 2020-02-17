***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteErciyes Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2019 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin VerilmesiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2020Açıklamalar01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819478BIST