***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 15:22
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Erciyes Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin Verilmesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819478
BIST
15:07120.980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 828,64
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
15:076,0489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0054
|Açılış
|: 6,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
15:076,5576
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0035
|Açılış
|: 6,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
15:07307,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,72
|Açılış
|: 307,36
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|11,22
|54.994.690
|% 19,11
|
|TSPOR
|5,37
|214.200.933
|% 15,24
|
|GSRAY
|3,31
|723.204.922
|% 14,93
|
|EDIP
|2,53
|40.925.888
|% 11,95
|
|GUBRF
|17,24
|181.467.897
|% 10,44
|
|ARDYZ
|16,14
|30.320.556
|% -10,33
|
|ERBOS
|24,94
|15.027.742
|% -9,24
|
|HUBVC
|39,86
|47.672.925
|% -7,69
|
|ARSAN
|4,92
|8.324.316
|% -7,34
|
|IHGZT
|4,01
|147.187
|% -6,53
|
|ASELS
|29,20
|1.581.335.558
|% 0,41
|
|THYAO
|15,24
|1.367.239.037
|% 2,35
|
|GSRAY
|3,31
|723.204.922
|% 14,93
|
|ODAS
|2,24
|551.416.864
|% 4,19
|
|TUPRS
|112,60
|381.269.085
|% 2,36
|
|ODAS
|2,24
|551.416.864
|% 4,19
|
|GSRAY
|3,31
|723.204.922
|% 14,93
|
|KARSN
|1,93
|186.579.860
|% -2,03
|
|BJKAS
|2,96
|280.740.617
|% 2,78
|
|THYAO
|15,24
|1.367.239.037
|% 2,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8492
|7,8886
|% -0,34
|
|Frank
|6,1342
|6,1712
|% -0,11
|
|Riyal
|1,6075
|1,6156
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.582
|-1,24
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.065
|0,00
|
|Tam
|2.025
|2.076
|-4,95
|
|Yarım
|979
|1.004
|-2,39
|
|Çeyrek
|491
|502
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|57,22
|57,22
|-0,11
|