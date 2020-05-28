***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.05.2020 14:34
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Erciyes Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı 1.Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin Verilmesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2020
Açıklamalar
01.01.2020-31.03.2020 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847263
BIST
14:19105.134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 180,74
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
14:196,8179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0457
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
14:197,5036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0438
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5083
En Düşük
7,4416
14:19377,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 5,33
|Açılış
|: 377,70
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,23
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,60
|11.524.978
|% 9,92
|
|HLGYO
|1,67
|74.710.902
|% 9,87
|
|GLBMD
|4,47
|5.374.950
|% 9,83
|
|SAYAS
|3,91
|18.796.866
|% 9,83
|
|SERVE
|4,89
|901.762
|% 9,64
|
|CMENT
|31,68
|4.130.118
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|1.967.755
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.593.103
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|99.265
|% -9,99
|
|ISBIR
|735,00
|178.125
|% -9,99
|
|THYAO
|12,61
|2.411.514.541
|% 2,27
|
|GARAN
|7,74
|1.594.769.666
|% 1,31
|
|PGSUS
|59,05
|835.576.113
|% -0,08
|
|TUPRS
|85,75
|455.185.536
|% 2,21
|
|AVOD
|3,74
|405.167.704
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,42
|210.831.885
|% -0,70
|
|YKBNK
|2,22
|257.744.938
|% 0,45
|
|AVOD
|3,74
|405.167.704
|% -0,80
|
|IHLGM
|1,23
|91.148.861
|% -1,60
|
|ZOREN
|1,44
|92.467.215
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3251
|8,3669
|% 0,54
|
|Frank
|6,9971
|7,0393
|% 0,41
|
|Riyal
|1,8097
|1,8187
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|13,25
|
|Altın Gr.
|378
|378
|5,55
|
|Cumhuriyet
|2.451
|2.481
|35,00
|
|Tam
|2.523
|2.558
|47,40
|
|Yarım
|1.231
|1.245
|17,60
|
|Çeyrek
|616
|623
|8,80
|
|Gümüş.Ons
|17,31
|17,34
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|0,04
|
|B. Petrol
|35,31
|35,31
|0,71
|