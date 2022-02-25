***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
25.02.2022 15:04
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Erciyes Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin Verilmesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
25/02/2022
Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004456
BIST
15:231.943
En Yüksek
|Değişim
|: 4,94%
|| 91,46
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.953
En Düşük
1.866
15:2313,8937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,1293
|Açılış
|: 13,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,8339
15:2315,6114
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -0,2341
|Açılış
|: 15,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,5294
15:23851,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -3,55
|Açılış
|: 851,76
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
851,23
BIST En Aktif Hisseler15:21
|PENTA
|297,00
|15.888.906
|% 10,00
|
|TIRE
|9,46
|27.420.324
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|TKFEN
|19,62
|670.591.398
|% -3,44
|
|ULUUN
|6,31
|39.106.984
|% -2,32
|
|ARMDA
|62,00
|2.891.517
|% -2,29
|
|KLGYO
|0,90
|134.694.568
|% -2,17
|
|THYAO
|27,18
|5.091.518.992
|% 7,52
|
|EREGL
|30,60
|1.924.118.182
|% 5,23
|
|GARAN
|11,39
|1.081.355.305
|% 3,45
|
|KRDMD
|11,28
|1.075.699.315
|% 6,92
|
|YKBNK
|3,69
|775.097.736
|% 4,53
|
|EKGYO
|2,06
|447.993.839
|% 3,52
|
|YKBNK
|3,69
|775.097.736
|% 4,53
|
|THYAO
|27,18
|5.091.518.992
|% 7,52
|
|KLGYO
|0,90
|134.694.568
|% -2,17
|
|HUNER
|2,76
|365.239.640
|% 3,76
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8987
|13,9101
|% -0,81
|
|Euro
|15,5887
|15,6358
|% -1,32
|
|Sterlin
|18,5978
|18,6911
|% -0,61
|
|Frank
|14,9866
|15,0769
|% -0,68
|
|Riyal
|3,7022
|3,7208
|% -0,60
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|3,68
|
|Altın Gr.
|853
|853
|-1,90
|
|Cumhuriyet
|5.706
|5.792
|-378,00
|
|Tam
|5.669
|5.830
|-376,60
|
|Yarım
|2.740
|2.820
|-182,17
|
|Çeyrek
|1.374
|1.410
|-91,08
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,88
|0,01
|
|B. Petrol
|95,38
|95,38
|-0,04
|