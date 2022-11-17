***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.11.2022 15:05
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-30.09.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Erciyes Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 Yılı 3.Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin Verilmesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/11/2022
Açıklamalar
01.01.2022-30.09.2022 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080874
BIST
17:084.525
En Yüksek
|Değişim
|: -3,08%
|| -143,69
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
17:0818,6191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0297
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
17:0819,2304
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,1026
|Açılış
|: 19,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,1931
17:081.050,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -9,18
|Açılış
|: 1.050,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.050,24
BIST En Aktif Hisseler17:06
|MTRKS
|42,90
|135.173.454
|% 10,00
|
|ISSEN
|73,70
|146.155.894
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|70.777.823
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|70.777.823
|% 10,00
|
|BRLSM
|26,88
|132.520.556
|% 9,98
|
|DOGUB
|7,74
|28.724.226
|% -10,00
|
|JANTS
|136,80
|781.505.839
|% -10,00
|
|ELITE
|46,62
|55.837.812
|% -10,00
|
|SILVR
|23,76
|17.149.924
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.323.578.858
|% -9,98
|
|THYAO
|106,90
|10.848.322.454
|% 2,20
|
|EREGL
|37,04
|6.584.053.749
|% 0,00
|
|ASELS
|40,96
|5.730.317.973
|% 2,81
|
|KONTR
|194,10
|4.444.615.670
|% -9,97
|
|KOZAL
|262,30
|3.314.091.333
|% 7,02
|
|EKGYO
|5,45
|1.919.327.537
|% -1,45
|
|ALBRK
|3,13
|1.071.280.164
|% 1,62
|
|VAKBN
|9,41
|3.130.871.090
|% -8,55
|
|YKBNK
|10,30
|3.092.260.896
|% -6,11
|
|HALKB
|9,59
|2.939.509.408
|% -6,71
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6119
|18,6191
|% 0,16
|
|Euro
|19,2135
|19,2304
|% -0,53
|
|Sterlin
|21,8522
|21,9618
|% -1,06
|
|Frank
|19,4778
|19,5951
|% -0,64
|
|Riyal
|4,9383
|4,9631
|% 0,17
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-15,36
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|-8,31
|
|Cumhuriyet
|7.024
|7.130
|-74,00
|
|Tam
|6.999
|7.115
|-47,00
|
|Yarım
|3.399
|3.478
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.700
|1.739
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,90
|20,92
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|12,46
|12,49
|-0,34
|
|B. Petrol
|91,40
|91,40
|-1,46
|
Seans Raporu
17:06
daha fazla
-
17:21GESAN
Yüzde -9.53 oranında düşüşle 229.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 867, 684 adet işlem
-
17:20YYLGD
Yüzde -7.41 oranında düşüşle 31.98 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 278, 989 adet işlem
-
17:18XU100
Endeks 4, 524 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 11 altında . İşlem hacmi 98, 138.00 milyon TL de
-
17:17AKGRT
Yüzde -6.92 oranında düşüşle 2.96 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 728, 986 adet işlem
-
17:16KARYE
Yüzde -6.34 oranında düşüşle 31.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 981, 093 adet işlem