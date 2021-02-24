***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
24.02.2021 15:04
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz 24.02.2021 tarihinde toplanarak aşağıda ki kararı almış bulunmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'inin 10. maddesi kapsamında Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'dan daha fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda, şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa şartları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlaması ve KAP'ta raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir.
Bu kapsamda 2020 yılında ilişkili taraflarımız arasındaki işlemlerin 2021 hesap döneminde de devam ettiği ve belirlenen oranları aşacağı öngörüldüğünden, 2020 yılında gerçekleşen işlemler için hazırlanan ekli "İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Raporun"kabul edilerek, KAP'ta ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912155
BIST
16:261.501
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -16,56
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.496
16:267,1995
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,0943
|Açılış
|: 7,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,1995
En Düşük
7,0712
16:268,7456
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1090
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7456
En Düşük
8,5921
16:26415,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,12
|Açılış
|: 415,65
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler16:26
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|BALAT
|9,36
|1.328.176
|% 9,99
|
|IDEAS
|35,22
|1.927.657
|% 9,99
|
|MERIT
|377,00
|2.668.783
|% 9,98
|
|KSTUR
|315,10
|1.477.189
|% 9,98
|
|DITAS
|15,48
|3.268.389
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|SAYAS
|17,35
|103.301.005
|% -9,96
|
|KARSN
|4,70
|80.676.647
|% -9,96
|
|KOZAL
|136,20
|1.834.715.132
|% 2,10
|
|THYAO
|12,90
|1.826.732.888
|% -0,92
|
|SASA
|38,98
|1.706.372.037
|% 7,32
|
|GUBRF
|77,30
|1.568.591.322
|% -6,02
|
|PETKM
|5,20
|1.465.920.377
|% -4,24
|
|EKGYO
|2,32
|802.952.947
|% -0,85
|
|IHLAS
|0,90
|295.650.976
|% -9,09
|
|PETKM
|5,20
|1.465.920.377
|% -4,24
|
|TSKB
|1,78
|480.105.605
|% -1,11
|
|ODAS
|4,06
|991.365.866
|% 2,01
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1956
|7,1995
|% 1,33
|
|Euro
|8,7411
|8,7456
|% 1,26
|
|Sterlin
|10,1012
|10,1519
|% 1,02
|
|Frank
|7,8837
|7,9312
|% 0,82
|
|Riyal
|1,9090
|1,9186
|% 1,05
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-2,87
|
|Altın Gr.
|416
|416
|3,62
|
|Cumhuriyet
|2.767
|2.809
|37,00
|
|Tam
|2.753
|2.822
|35,72
|
|Yarım
|1.330
|1.365
|17,28
|
|Çeyrek
|667
|683
|8,64
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,70
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,07
|
|B. Petrol
|65,33
|65,33
|0,85
|
Seans Raporu
16:26
daha fazla
-
16:41XU100
Endeks 1, 501 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 12 altında . İşlem hacmi 25, 610.00 milyon TL de
-
16:40OSMEN
Yüzde -5.91 oranında düşüşle 39.50 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 698 adet işlem
-
16:39KARSN
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 4.70 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 165, 339 adet işlem
-
16:38KRSTL
Yüzde -4.31 oranında düşüşle 3.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 220, 554 adet işlem
-
16:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 13 kaybederek (% -0.92 ) 1, 308