***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
17.03.2022 16:57
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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İlişkili Taraf İşlemleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz 17.03.2022 tarihinde toplanarak aşağıda ki kararı almış bulunmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'inin 10. maddesi kapsamında Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'dan daha fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda, şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa şartları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlaması ve KAP'ta raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir.
Bu kapsamda 2021 yılında ilişkili taraflarımız arasındaki işlemlerin 2022 hesap döneminde de devam ettiği ve belirlenen oranları aşacağı öngörüldüğünden, 2021 yılında gerçekleşen işlemler için hazırlanan ekli "İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Raporun"kabul edilerek, KAP'ta ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011128
BIST
17:032.134
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 45,16
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.136
En Düşük
2.104
17:0314,7162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1007
|Açılış
|: 14,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
17:0316,3451
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1946
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3962
En Düşük
16,0709
17:03919,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 14,54
|Açılış
|: 919,17
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler17:03
|GZNMI
|27,74
|100.125.060
|% 9,99
|
|YEOTK
|62,75
|8.566.254
|% 9,99
|
|PSGYO
|16,45
|118.924.376
|% 8,80
|
|PENTA
|341,70
|30.955.050
|% 8,48
|
|TDGYO
|7,07
|14.071.279
|% 7,28
|
|ORCAY
|20,80
|48.265.813
|% -9,96
|
|ULUFA
|2,84
|22.925.410
|% -4,05
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|DIRIT
|3,33
|46.826
|% -3,76
|
|TETMT
|266,20
|9.013.072
|% -3,13
|
|PSGYO
|16,45
|118.924.376
|% 8,80
|
|HUNER
|2,52
|107.833.469
|% 1,20
|
|ISDMR
|28,30
|106.155.512
|% 2,91
|
|GZNMI
|27,74
|100.125.060
|% 9,99
|
|MAVI
|71,25
|94.586.317
|% -0,07
|
|HUNER
|2,52
|107.833.469
|% 1,20
|
|MOBTL
|1,79
|26.630.364
|% 1,13
|
|FORMT
|1,13
|16.271.739
|% 0,89
|
|IHLGM
|0,71
|8.259.230
|% 1,43
|
|KLSYN
|1,52
|13.574.359
|% -1,94
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7060
|14,7162
|% 0,69
|
|Euro
|16,2954
|16,3451
|% 1,20
|
|Sterlin
|19,2462
|19,3427
|% 0,52
|
|Frank
|15,6129
|15,7070
|% 0,99
|
|Riyal
|3,9106
|3,9302
|% 0,76
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|17,35
|
|Altın Gr.
|921
|921
|16,73
|
|Cumhuriyet
|6.098
|6.190
|88,00
|
|Tam
|6.076
|6.229
|94,91
|
|Yarım
|2.936
|3.013
|45,91
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|22,95
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,03
|0,24
|
|B. Petrol
|106
|106
|7,50
|
Seans Raporu
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17:16
IEYHO, GZNMI, KRSTL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:16
ULUUN, MIPAZ, EDIP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında