***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.03.2021 14:30
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Geçerlilik Tarihi Güncellemesine ilişkin Esas Sözleşme değişkliğinin SPK tarafından onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 01.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.03.2021
Ek Açıklamalar
Esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru onaylanmış olup,
Esas Sözleşme değişiklik tasarısı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915403
BIST
15:021.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,79
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.545
En Düşük
1.528
15:027,4874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0239
|Açılış
|: 7,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5541
En Düşük
7,4725
15:028,9403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0758
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9239
15:02407,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -2,71
|Açılış
|: 407,67
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,08
En Düşük
407,67
BIST En Aktif Hisseler15:02
|CLEBI
|226,60
|108.850.026
|% 10,00
|
|RODRG
|20,30
|1.239.115
|% 9,97
|
|NIBAS
|28,04
|11.262.432
|% 9,96
|
|IZTAR
|23,42
|6.918.791
|% 9,95
|
|YAPRK
|128,20
|1.828.162
|% 9,57
|
|LINK
|46,98
|18.941.452
|% -10,00
|
|KENT
|389,70
|7.297.577
|% -10,00
|
|MERIT
|279,00
|1.486.031
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,04
|105.976
|% -9,57
|
|SUMAS
|63,00
|122.850
|% -8,70
|
|PETKM
|5,95
|1.442.867.361
|% 1,02
|
|GARAN
|9,35
|1.037.367.323
|% -0,53
|
|INDES
|33,08
|834.896.784
|% 8,53
|
|KRDMD
|7,31
|709.633.448
|% -0,68
|
|THYAO
|14,68
|703.022.099
|% -0,27
|
|PETKM
|5,95
|1.442.867.361
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,42
|447.794.916
|% -0,41
|
|TSKB
|1,74
|259.957.601
|% 1,16
|
|DOHOL
|3,42
|397.996.592
|% 2,09
|
|GARAN
|9,35
|1.037.367.323
|% -0,53
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4816
|7,4874
|% -0,32
|
|Euro
|8,9311
|8,9403
|% -0,84
|
|Sterlin
|10,3215
|10,3733
|% -0,80
|
|Frank
|8,0382
|8,0866
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9905
|2,0005
|% -0,32
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.695
|-2,95
|
|Altın Gr.
|408
|409
|-1,83
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-8,00
|
|Tam
|2.699
|2.769
|-11,04
|
|Yarım
|1.304
|1.339
|-5,34
|
|Çeyrek
|654
|670
|-2,67
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,36
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,56
|68,56
|1,82
|