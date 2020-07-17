***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.07.2020 16:43
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Üretim tesisimizin çatısına yapmakta olduğumuz, Güneş Enerjisi Santrali (GES) için, 14.02.2020 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamamızda, Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden Çağrı Mektubu ile 2,35 megavat kapasite için olumlu görüş aldığımızı bildirmiştik. Çağrı mektubuna istinaden, TEDAŞ'a sunmuş olduğumuz projemiz, 16.07.2020 tarih ve E.63932 sayılı yazı ile onaylanmıştır. Önümüzde ki hafta içi Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile bağlantı anlaşması yapılacak olup, 20.07.2020 tarihinde öz tüketim için elektrik kullanımına başlanacaktır. Bağlantı anlaşmasından sonra Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından "Tesis kabul" aşamasına geçilecektir. Daha sonra TEDAŞ'a GES tesisimizin nihai kabulü için başvuru yapılacaktır. Nihai kabulün Ağustos ayı içerisinde tamamlanacağını öngörülmektedir. Nihai kabule kadar olan süreçte tesisimizin üreteceği elektrik, sadece öz tüketim için kullanılacak olup, ihtiyaç fazlası elektrik satışa konu edilmeyecektir. TEDAŞ nihai kabulünden sonra ihtiyaç fazlası olan elektrik, EPDK birim fiyatları üzerinden satışa konu edilebilecektir. Söz konusu süreçlerle ilgili kamuoyu aydınlatılmaya devam edilecektir.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860272
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BIST En Aktif Hisseler
|AGYO
|2,53
|25.025.380
|% 10,00
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|MERIT
|30,80
|228.228
|% 10,00
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|NIBAS
|15,51
|6.622.378
|% 10,00
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|KENT
|1.373,10
|22.897.415
|% 10,00
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|LUKSK
|22,44
|2.707.494
|% 10,00
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|AYEN
|6,00
|18.527.156
|% -5,36
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|PSDTC
|12,26
|14.768.880
|% -5,26
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|PSDTC
|12,26
|14.768.880
|% -5,26
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|PSDTC
|12,26
|14.768.880
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|PSDTC
|12,26
|14.768.880
|% -5,26
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|SASA
|14,06
|1.481.965.677
|% 7,16
|
|GARAN
|7,95
|971.117.516
|% -0,38
|
|GUSGR
|4,97
|962.826.622
|% 9,96
|
|EKGYO
|2,29
|874.077.629
|% 0,44
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|KOZAA
|14,43
|587.484.413
|% 6,10
|
|EKGYO
|2,29
|874.077.629
|% 0,44
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|GUSGR
|4,97
|962.826.622
|% 9,96
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|TSKB
|1,26
|161.686.768
|% -0,79
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|GARAN
|7,95
|971.117.516
|% -0,38
|
|IHLGM
|1,80
|215.257.729
|% -1,10
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5773
|8,6204
|% -0,08
|
|Frank
|7,2752
|7,3190
|% 0,74
|
|Riyal
|1,8237
|1,8328
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|11,58
|
|Altın Gr.
|399
|399
|2,90
|
|Cumhuriyet
|2.594
|2.616
|16,60
|
|Tam
|2.672
|2.684
|17,10
|
|Yarım
|1.297
|1.313
|8,40
|
|Çeyrek
|651
|657
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|19,30
|19,33
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|4,25
|4,26
|0,04
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|B. Petrol
|42,94
|42,94
|-0,41
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Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -419, 08 kaybederek (% -0.31 ) 134, 389
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17:59XU100
Endeks 118, 742 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 15, 581.00 milyon TL de
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Yüzde -3.28 oranında düşüşle 2.65 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 059, 381 adet işlem
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Yüzde -3.19 oranında düşüşle 6.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 906, 141 adet işlem
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Yüzde -7.19 oranında düşüşle 12.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 092, 415 adet işlem