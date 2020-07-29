***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.07.2020-20.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar17.07.2020 tarihinde yapmış açıklamamızda, Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile bağlantı anlaşması yapılması aşamasına geçileceği hakkında bilgi vermiş olup, söz konusu bağlantı anlaşmasının bugün imzalanmış olduğunu bildiririz. Bundan sonraki süreçte Mimarsinan Organize Bölge Müdürlüğü tarafından "tesis kabul" aşamasına geçilecektir. Söz konusu süreçlerle ilgili olarak kamuoyu aydınlatılmaya devam edilecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863389BIST