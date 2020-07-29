***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.07.2020 16:01
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.07.2020-20.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17.07.2020 tarihinde yapmış açıklamamızda, Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile bağlantı anlaşması yapılması aşamasına geçileceği hakkında bilgi vermiş olup, söz konusu bağlantı anlaşmasının bugün imzalanmış olduğunu bildiririz. Bundan sonraki süreçte Mimarsinan Organize Bölge Müdürlüğü tarafından "tesis kabul" aşamasına geçilecektir. Söz konusu süreçlerle ilgili olarak kamuoyu aydınlatılmaya devam edilecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863389
BIST
17:571.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -17,10
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
17:576,9769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0430
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9843
En Düşük
6,9132
17:578,2362
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1007
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2369
En Düşük
8,1145
17:57438,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,69
|Açılış
|: 438,63
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
440,30
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|78,10
|16.639.434
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|3.869.966
|% 10,00
|
|RTALB
|35,20
|71.426.306
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|47.264.707
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|136.112.760
|% 10,00
|
|AKMGY
|38,72
|18.109.112
|% -10,00
|
|KENT
|2.408,00
|17.487.849
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|18.917.560
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|726.601
|% -9,96
|
|NUGYO
|7,47
|68.023.152
|% -9,12
|
|ASELS
|35,38
|2.240.119.264
|% -3,02
|
|GUSGR
|6,45
|2.054.223.345
|% 8,22
|
|GARAN
|7,11
|1.468.181.370
|% -3,92
|
|EKGYO
|2,22
|1.285.411.693
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
|832.782.566
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,22
|1.285.411.693
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,45
|2.054.223.345
|% 8,22
|
|IHLAS
|0,90
|248.953.909
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
|832.782.566
|% -0,33
|
|TSKB
|1,16
|311.000.169
|% -0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0163
|9,0615
|% 0,89
|
|Frank
|7,5955
|7,6413
|% 0,99
|
|Riyal
|1,8535
|1,8627
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|-3,41
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,23
|
|Cumhuriyet
|2.875
|2.915
|19,60
|
|Tam
|2.962
|3.005
|26,80
|
|Yarım
|1.438
|1.462
|8,70
|
|Çeyrek
|721
|731
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|5,41
|5,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|44,04
|44,04
|0,43
|
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