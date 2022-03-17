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***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.03.2022 16:57
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

       Şirketimiz  Aralık 2021 tarihinde Tekno İnovasyon inşaat Sanayi ve Ticaret Ltd şirketine finansal ortak olarak iştirak etmiş olup, söz konusu devir ile Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. Tekno inovasyon İnşaat Sanayi Ticaret Ltd Şti'ndeki payı % 50 olmuştur.
Tekno İnovasyon İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi halihazırda Yüklenici olarak, İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. ile Teknopark İzmir'e yapılacak olan Ar-Ge Binası projesi kapsamında, "Gelir Paylaşımına Dayalı Yap-Kiralat-Devret Modeli ile Ar-Ge Binası Yapımı Sözleşmesi"'ne sahiptir. Mimari proje ve ruhsat çalışmaları 2021 yılında tamamlanan yatırımın, 2022 mart ayında inşaatına başlanmış olup, 2022 yılı son çeyreğinde tamamlanarak kiralamanın başlanması hedeflenmektedir. Teknopark İzmir yönetiminde oluşan ön taleplere istinaden %100 doluluk öngörülmektedir. Yaklaşık 6,500 m2 kiralanabilir alan oluşacak projede 40 milyon TL harcama bütçesinin mart sonu %20, haziran sonu %50, ekim sonu %100'ü harcanmış olacaktır. 
Bu sözleşme kapsamında projenin tamamlanmasından sonra Ar-Ge binasında yapılacak kira sözleşmelerinden elde edilecek net kira gelirinin %70'i,  22 yıl boyunca yükleniciye ödenecektir.  Kira gelirlerinin güncel değerleri esas alınarak yapılan hesaplamalarına göre tahmini yatırım geri dönüş süresi 5 yıldır.
Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011130


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Tam 6.070 6.223 88,90  
Yarım 2.934 3.010 43,01  
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