***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2022 16:57
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Aralık 2021 tarihinde Tekno İnovasyon inşaat Sanayi ve Ticaret Ltd şirketine finansal ortak olarak iştirak etmiş olup, söz konusu devir ile Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. Tekno inovasyon İnşaat Sanayi Ticaret Ltd Şti'ndeki payı % 50 olmuştur.
Tekno İnovasyon İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi halihazırda Yüklenici olarak, İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. ile Teknopark İzmir'e yapılacak olan Ar-Ge Binası projesi kapsamında, "Gelir Paylaşımına Dayalı Yap-Kiralat-Devret Modeli ile Ar-Ge Binası Yapımı Sözleşmesi"'ne sahiptir. Mimari proje ve ruhsat çalışmaları 2021 yılında tamamlanan yatırımın, 2022 mart ayında inşaatına başlanmış olup, 2022 yılı son çeyreğinde tamamlanarak kiralamanın başlanması hedeflenmektedir. Teknopark İzmir yönetiminde oluşan ön taleplere istinaden %100 doluluk öngörülmektedir. Yaklaşık 6,500 m2 kiralanabilir alan oluşacak projede 40 milyon TL harcama bütçesinin mart sonu %20, haziran sonu %50, ekim sonu %100'ü harcanmış olacaktır.
Bu sözleşme kapsamında projenin tamamlanmasından sonra Ar-Ge binasında yapılacak kira sözleşmelerinden elde edilecek net kira gelirinin %70'i, 22 yıl boyunca yükleniciye ödenecektir. Kira gelirlerinin güncel değerleri esas alınarak yapılan hesaplamalarına göre tahmini yatırım geri dönüş süresi 5 yıldır.
Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011130
BIST
16:432.134
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 45,16
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.135
En Düşük
2.104
16:4314,7270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1115
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
16:4316,3354
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1849
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3962
En Düşük
16,0709
16:43921,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 16,77
|Açılış
|: 921,46
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler16:41
|YEOTK
|62,75
|8.500.554
|% 9,99
|
|GARFA
|13,02
|4.541.379
|% 9,97
|
|CMBTN
|206,30
|14.406.345
|% 9,97
|
|PSGYO
|16,54
|117.099.128
|% 9,39
|
|IEYHO
|0,82
|18.553.845
|% 9,33
|
|PKENT
|393,30
|105.183.650
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|47.928.125
|% -9,96
|
|ECILC
|8,48
|155.345.519
|% -3,85
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|DIRIT
|3,33
|46.826
|% -3,76
|
|KRDMD
|14,71
|2.715.346.352
|% 2,22
|
|EREGL
|35,60
|2.584.950.904
|% 3,85
|
|GARAN
|11,89
|2.305.741.662
|% 0,25
|
|THYAO
|27,88
|2.040.535.696
|% 0,65
|
|FROTO
|305,30
|1.545.543.949
|% 6,56
|
|DOHOL
|3,42
|867.767.035
|% 4,27
|
|GARAN
|11,89
|2.305.741.662
|% 0,25
|
|KRDMD
|14,71
|2.715.346.352
|% 2,22
|
|YKBNK
|3,87
|699.768.684
|% 1,84
|
|EKGYO
|2,27
|302.293.372
|% 1,79
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7488
|14,7570
|% 0,97
|
|Euro
|16,3235
|16,3545
|% 1,26
|
|Sterlin
|19,2875
|19,3842
|% 0,74
|
|Frank
|15,6403
|15,7345
|% 1,16
|
|Riyal
|3,9219
|3,9415
|% 1,05
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|12,38
|
|Altın Gr.
|922
|922
|17,21
|
|Cumhuriyet
|6.098
|6.190
|88,00
|
|Tam
|6.070
|6.223
|88,90
|
|Yarım
|2.934
|3.010
|43,01
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|21,50
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,05
|0,26
|
|B. Petrol
|105
|105
|6,88
|
Seans Raporu
16:41
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16:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 53 artarak (% 2.63 ) 2, 401
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16:56XU100
Endeks 2, 135 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 21 üstünde . İşlem hacmi 26, 839.00 milyon TL de
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16:54DYOBY
Yüzde 7.02 oranında artışla 9.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 955, 225 adet işlem
-
16:53GRNYO
Yüzde 5.53 oranında artışla 2.10 lira fiyatla işlem gören hissede 318, 021 adet işlem
-
16:52HEDEF
Yüzde 5.52 oranında artışla 5.54 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 919, 839 adet işlem