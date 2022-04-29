***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2022 13:43
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17-1) 4.2.8 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak,şirket sermayesinin %25'ini aşacak şekilde 1 yıl süreli Yönetici Sorumluluk Sigortası poliçesi yenilenmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025466
BIST
15:032.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -16,87
|Açılış
|: 2.433
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|Önceki Kapanış
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2.443
En Düşük
2.408
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En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 14,8250
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|Önceki Kapanış
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14,8450
En Düşük
14,7579
15:0315,6355
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 915,01
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|Önceki Kapanış
|: 900,49
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916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler15:01
|EGSER
|23,76
|51.865.764
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|36.041.400
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|8.181.172
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.398.703
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.378.876
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.493.526
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|32.043.334
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|27,88
|27.547.545
|% -8,70
|
|FORMT
|1,41
|14.740.765
|% -7,24
|
|THYAO
|40,56
|2.629.448.809
|% 0,15
|
|AKBNK
|8,86
|784.020.929
|% -1,23
|
|SISE
|17,80
|762.574.051
|% 0,51
|
|TUPRS
|233,50
|749.333.667
|% -1,89
|
|EREGL
|33,36
|748.639.659
|% 0,60
|
|EKGYO
|2,61
|657.580.299
|% -1,51
|
|ODAS
|2,44
|406.481.008
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,17
|167.923.723
|% -3,31
|
|YKBNK
|4,85
|524.641.883
|% -1,22
|
|AKBNK
|8,86
|784.020.929
|% -1,23
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8379
|14,8428
|% 0,36
|
|Euro
|15,6288
|15,6341
|% 0,49
|
|Sterlin
|18,5771
|18,6703
|% 1,17
|
|Frank
|15,2196
|15,3113
|% 0,47
|
|Riyal
|3,9439
|3,9637
|% 0,38
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|21,03
|
|Altın Gr.
|915
|915
|14,89
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|102,00
|
|Tam
|6.058
|6.209
|107,27
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|51,89
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|25,95
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,28
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|0,18
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|B. Petrol
|109
|109
|1,34
|