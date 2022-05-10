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***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.05.2022 16:59
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         % 50 ortağı olduğumuz iştirakimiz Tekno İnovasyon firmamızın,  Yüklenici olarak, İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. ile Teknopark İzmir'e yapılacak olan Ar-Ge Binası projesi kapsamında, "Gelir Paylaşımına Dayalı Yap-Kiralat-Devret Modeli ile Ar-Ge Binası Yapımı Sözleşmesi"'ne sahip olduğunu, bu proje kapsamında ise inşaatın başladığını 17.03.2022 tarihli Kap açıklamamızda bildirmiştik.
40 milyon TL gibi bir yatırım harcaması öngörülen bu proje kapsamında % 50 ortağı olarak Temapol Polimer Plastik Ve İnşaat San.Tic.A.Ş ve Tekno İnovasyon firmasının diğer ortakları şimdiye kadar 15 milyon TL proje yatırımı için harcama yapmışlardır. Yatırım faaliyeti ve harcamaları yoğun olarak devam etmektedir.
2022 yılı mart ayında başlanılan inşaatın % 25'i tamamlanmış oup, inşaat faaliyeti kesintisiz  bir şekilde devam etmektedir. 2022 yılı son çeyrek döneminde tamamlanması ve yaklaşık 7000 m2 kiralanabilir alan oluşacak proje için hak ediş faturaları ise inşaatın tamamlanmasından sonra 2023 yılı ilk çeyrek döneminde kesilmeye başlanacağı öngörülmektedir.   
Projenin tamamlanması ile ilgili olarak bundan sonra ki süreçler hakkında kamuoyu aydınlatılmaya devam edilecektir.
Saygılarımızla, 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028435


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