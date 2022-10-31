***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.10.2022 17:26
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kayseri ili Yahyalı, ilçesi Süleymanfakılı Mahallesi, 119 Ada, 90 nolu Parsel için yapmayı planladığımız 5,4 Megavat kapasiteli Güneş Enerji Santrali projesi ile ilgili olarak ÇED süreci tamamlanmış olup, sonraki sürçler hakkında kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075329
BIST
17:183.981
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 102,36
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.982
En Düşük
3.881
17:1818,6123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0318
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
17:1818,4227
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,1139
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4084
17:18981,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,04
|Açılış
|: 981,51
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
977,81
BIST En Aktif Hisseler17:16
|YAPRK
|50,60
|32.052.266
|% 10,00
|
|KONYA
|2.406,10
|199.771.088
|% 10,00
|
|AKCNS
|44,00
|104.545.332
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|3.116.358
|% 10,00
|
|VKING
|14,86
|6.493.984
|% 9,99
|
|AGYO
|5,50
|58.312.560
|% -9,98
|
|CEOEM
|13,30
|64.576.030
|% -9,95
|
|MZHLD
|125,80
|34.036.356
|% -9,95
|
|METRO
|1,52
|133.447.736
|% -7,88
|
|MMCAS
|4,88
|281.918
|% -7,05
|
|THYAO
|100,70
|5.343.888.332
|% 3,87
|
|AKBNK
|14,75
|2.831.169.191
|% 0,48
|
|SASA
|120,20
|2.727.136.062
|% 9,97
|
|YKBNK
|9,16
|2.082.491.576
|% 3,15
|
|SISE
|33,22
|2.054.097.586
|% 2,09
|
|EKGYO
|4,46
|1.313.853.688
|% 0,90
|
|YKBNK
|9,16
|2.082.491.576
|% 3,15
|
|ISCTR
|9,26
|1.783.782.964
|% 2,32
|
|AKBNK
|14,75
|2.831.169.191
|% 0,48
|
|SKBNK
|2,05
|393.006.813
|% 0,00
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6028
|18,6191
|% 0,21
|
|Euro
|18,4267
|18,4389
|% -0,53
|
|Sterlin
|21,3139
|21,4208
|% -0,94
|
|Frank
|18,5083
|18,6198
|% -0,40
|
|Riyal
|4,9380
|4,9627
|% 0,19
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.641
|-4,20
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-1,90
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.606
|6.664
|-72,00
|
|Yarım
|3.219
|3.255
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.627
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|92,98
|92,98
|-0,79
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:31SASA
Yüzde 9.97 oranında artışla 120.20 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 422, 204 adet işlem
-
17:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, TOASO, BIMAS
-
17:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, ARCLK, TCELL
-
17:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 91 artarak (% 2.58 ) 3, 501
-
17:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKSN, DNISI, VKING, IMASM, KONTR, SASA, SMRTG, YAPRK, NTGAZ, KONYA