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***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.10.2022 17:26
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Kayseri ili Yahyalı, ilçesi Süleymanfakılı Mahallesi, 119 Ada, 90 nolu Parsel için yapmayı planladığımız 5,4 Megavat kapasiteli Güneş Enerji Santrali projesi ile ilgili olarak ÇED süreci tamamlanmış olup, sonraki sürçler hakkında kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir.  
Saygılarımızla, 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075329


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