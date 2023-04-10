***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.04.2023 14:21
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17-1) 4.2.8 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak,şirket sermayesinin %25'ini aşacak şekilde 1 yıl süreli Yönetici Sorumluluk Sigortası poliçesi yenilenmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135025
BIST
15:495.040
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 115,83
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.050
En Düşük
4.956
15:4919,2736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0368
|Açılış
|: 19,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2879
En Düşük
19,2200
15:4920,9504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0425
|Açılış
|: 21,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,9001
15:491.236,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -5,43
|Açılış
|: 1.237,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler15:49
|MARKA
|19,83
|18.962.906
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|618.107
|% 9,98
|
|PKART
|24,28
|19.743.717
|% 9,96
|
|AZTEK
|25,64
|153.326.906
|% 9,95
|
|GESAN
|81,75
|619.774.467
|% 9,95
|
|DERHL
|5,35
|28.931.982
|% -6,63
|
|AVHOL
|19,50
|105.079.732
|% -6,61
|
|COSMO
|83,65
|6.029.322
|% -5,00
|
|ULUSE
|142,40
|75.274.365
|% -4,94
|
|UZERB
|210,10
|2.587.760
|% -4,24
|
|THYAO
|131,00
|4.024.674.203
|% 2,83
|
|KOZAL
|22,14
|2.208.072.679
|% 2,50
|
|EKGYO
|7,17
|1.963.548.980
|% 7,17
|
|EREGL
|35,50
|1.757.617.865
|% 1,84
|
|ASTOR
|58,00
|1.478.832.593
|% 2,29
|
|EKGYO
|7,17
|1.963.548.980
|% 7,17
|
|KOZAL
|22,14
|2.208.072.679
|% 2,50
|
|ZOREN
|4,88
|375.649.334
|% 9,91
|
|IHLGM
|1,01
|78.425.838
|% 4,12
|
|ODAS
|6,95
|440.740.524
|% 4,51
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2675
|19,2736
|% 0,19
|
|Euro
|20,8892
|20,9504
|% -0,20
|
|Sterlin
|23,7314
|23,8505
|% -0,34
|
|Frank
|21,1064
|21,2336
|% -0,29
|
|Riyal
|5,1199
|5,1456
|% 0,14
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.000
|-7,59
|
|Altın Gr.
|1.239
|1.239
|-3,28
|
|Cumhuriyet
|8.574
|8.604
|-21,00
|
|Tam
|8.527
|8.586
|23,00
|
|Yarım
|4.165
|4.202
|12,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.101
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,98
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,42
|15,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,07
|85,07
|-0,05
|
Seans Raporu
15:49
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-
16:03CRDFA
Yüzde 7.03 oranında artışla 4.87 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 083, 834 adet işlem
-
16:01DERIM
Yüzde 7.61 oranında artışla 10.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 516, 628 adet işlem
-
16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, BIMAS, TOASO
-
16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, HEKTS, ODAS
-
16:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 105, 25 artarak (% 2.38 ) 4, 524