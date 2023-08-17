***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.02.2023-31.10.2022-23.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin,21.02.2023, 31.10.2022 ve 23.06.2022 tarihlerinde Kamuya Aydınlatma Platformunda yaptığı açıklamalarda 5,4 Megavat kapasitesine kadar Saha tipi (Arazi Tipi) Güneş Enerjisi Santrali kurulumu ile yapmış olduğu açıklamalara istinaden, projemiz, Ankara Tedaş Genel Müdürlüğü'nde onay aşamasındadır. Proje onayından sonra GES yatırımı için bağlantı anlaşması beklenmekte olup, bağlantı anlaşmasının onaylanmasını takiben yatırım teşvik belgesi süreci başlayacaktır. Bu süreç zarfında Ges projesi için gerekli finansman bankalardan kredilendirilmiş olup, projeyi yönetecek olan firmaya da ödemesi yapılmıştır. Bu yılın sonuna kadar proje bitirilerek devreye alınması hedeflenmektedir. Süreç hakkında kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186460BIST