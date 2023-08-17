***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.08.2023 17:32
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.02.2023-31.10.2022-23.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin,21.02.2023, 31.10.2022 ve 23.06.2022 tarihlerinde Kamuya Aydınlatma Platformunda yaptığı açıklamalarda 5,4 Megavat kapasitesine kadar Saha tipi (Arazi Tipi) Güneş Enerjisi Santrali kurulumu ile yapmış olduğu açıklamalara istinaden, projemiz, Ankara Tedaş Genel Müdürlüğü'nde onay aşamasındadır. Proje onayından sonra GES yatırımı için bağlantı anlaşması beklenmekte olup, bağlantı anlaşmasının onaylanmasını takiben yatırım teşvik belgesi süreci başlayacaktır. Bu süreç zarfında Ges projesi için gerekli finansman bankalardan kredilendirilmiş olup, projeyi yönetecek olan firmaya da ödemesi yapılmıştır. Bu yılın sonuna kadar proje bitirilerek devreye alınması hedeflenmektedir. Süreç hakkında kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186460
BIST
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18:057.764
En Düşük
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|: 1,33%
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|: 7.662
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7.633
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|Önceki Kapanış
|: 1.647,64
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En Düşük
1.642,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GSRAY
|6,85
|375.336.644
|% 10,04
|
|LKMNH
|42,24
|160.334.429
|% 10,00
|
|SNICA
|34,76
|415.925.593
|% 10,00
|
|CVKMD
|393,80
|773.680.235
|% 10,00
|
|FZLGY
|19,69
|689.443.678
|% 10,00
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|EUYO
|15,79
|8.356.388
|% -9,98
|
|EUKYO
|15,61
|13.197.081
|% -8,12
|
|BURCE
|135,70
|223.346.270
|% -6,67
|
|OZSUB
|26,98
|100.200.670
|% -6,25
|
|MTRYO
|7,50
|7.628.137
|% -6,25
|
|THYAO
|262,10
|9.799.758.872
|% 2,99
|
|EREGL
|42,76
|8.529.666.792
|% 2,64
|
|ASTOR
|134,50
|6.488.175.231
|% 2,44
|
|TUPRS
|123,00
|6.128.587.697
|% 3,19
|
|PETKM
|20,20
|5.216.995.278
|% 3,06
|
|ZOREN
|5,02
|2.410.788.277
|% 1,83
|
|SKBNK
|4,32
|1.515.729.436
|% 4,85
|
|EKGYO
|8,93
|2.744.705.107
|% 0,68
|
|YKBNK
|16,71
|4.707.277.385
|% 2,77
|
|PETKM
|20,20
|5.216.995.278
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0907
|27,0964
|% 0,20
|
|Euro
|29,4985
|29,5242
|% 0,30
|
|Sterlin
|34,4672
|34,6401
|% 0,31
|
|Frank
|30,7271
|30,9122
|% 0,27
|
|Riyal
|7,2044
|7,2405
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.895
|1.895
|3,01
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.652
|4,29
|
|Cumhuriyet
|11.312
|11.483
|-26,00
|
|Tam
|11.066
|11.148
|24,00
|
|Yarım
|5.550
|5.600
|13,00
|
|Çeyrek
|2.766
|2.800
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,73
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|19,80
|19,81
|0,28
|
|B. Petrol
|84,69
|84,69
|1,24
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Seans Raporu
18:05
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17:59GLRYH
Yüzde 6.37 oranında artışla 13.35 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 721, 528 adet işlem
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17:56AVHOL
Yüzde 5.07 oranında artışla 120.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 765, 541 adet işlem
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17:54LKMNH
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