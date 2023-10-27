***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.08.2023-21.02.2023-31.10.2022-23.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin,17.08.2023, 21.02.2023, 31.10.2022 ve 23.06.2022 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yaptığı açıklamalarda 5,4 Megavat kapasitesine kadar Saha tipi (Arazi Tipi) Güneş Enerjisi Santrali kurulumu ile yapmış olduğu açıklamalara istinaden, projemiz, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) tarafından 5 yıl olmak üzere onaylanarak bugün imzaları tamamlanmıştır. Bundan sonraki aşamada Kayseri Ve Civarı Elektrik Türk A.Ş ile bağlantı anlaşması yapılacak olup, bağlantı anlaşması sonrası, yatırım teşvik başvurusu ve hemen arkasından projenin inşaatı süreçleri ile devam edecektir.Söz konusu bu süreçlerle ilgili kamuoyu aydınlatılmaya devam edilecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210957BIST