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***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.04.2020 22:06
GÜNCEL HABERLER



***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İBRAHİM AHMET SAMANCI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı 14.88 Bağımsız Üye Değil
TEVFİK GEMİCİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mühendis İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 19.75 Bağımsız Üye Değil
HASAN AHMET ESKİCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi 8.29 Bağımsız Üye Değil Risklerin Erken Tespiti ve Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
TANJU DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Denetim Komitesi Başkanlığı-Risklerin Erken Saptanması Komite Başkanlığı
MURAT ÜLKÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Kurımsal Yönetim Komite Başkanlığı-Denetim Komite üyeliği




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837314


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