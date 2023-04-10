***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.04.2023 15:03
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İBRAHİM AHMET SAMANCI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet 12.47 Bağımsız Üye Değil
TEVFİK GEMİCİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mühendis İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet 16.3 Bağımsız Üye Değil
HASAN AHMET ESKİCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet 7.05 Bağımsız Üye Değil Risklerin Erken Tespiti ve Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
MURAT ÜLKÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Kurımsal Yönetim Komite Başkanlığı-Denetim Komite üyeliği
ATİLLA TOPAÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans / Yatırım Danışmanı İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Denetim Komitesi Başkanlığı-Risklerin Erken Saptanması Komite Başkanlığı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135164
BIST
15:495.040
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 115,83
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.050
En Düşük
4.956
15:4919,2736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0368
|Açılış
|: 19,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2879
En Düşük
19,2200
15:4920,9504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0425
|Açılış
|: 21,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,9001
15:491.236,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -5,43
|Açılış
|: 1.237,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler15:49
|MARKA
|19,83
|18.962.906
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|618.107
|% 9,98
|
|PKART
|24,28
|19.743.717
|% 9,96
|
|AZTEK
|25,64
|153.326.906
|% 9,95
|
|GESAN
|81,75
|619.774.467
|% 9,95
|
|DERHL
|5,35
|28.931.982
|% -6,63
|
|AVHOL
|19,50
|105.079.732
|% -6,61
|
|COSMO
|83,65
|6.029.322
|% -5,00
|
|ULUSE
|142,40
|75.274.365
|% -4,94
|
|UZERB
|210,10
|2.587.760
|% -4,24
|
|THYAO
|131,00
|4.024.674.203
|% 2,83
|
|KOZAL
|22,14
|2.208.072.679
|% 2,50
|
|EKGYO
|7,17
|1.963.548.980
|% 7,17
|
|EREGL
|35,50
|1.757.617.865
|% 1,84
|
|ASTOR
|58,00
|1.478.832.593
|% 2,29
|
|EKGYO
|7,17
|1.963.548.980
|% 7,17
|
|KOZAL
|22,14
|2.208.072.679
|% 2,50
|
|ZOREN
|4,88
|375.649.334
|% 9,91
|
|IHLGM
|1,01
|78.425.838
|% 4,12
|
|ODAS
|6,95
|440.740.524
|% 4,51
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2675
|19,2736
|% 0,19
|
|Euro
|20,8892
|20,9504
|% -0,20
|
|Sterlin
|23,7314
|23,8505
|% -0,34
|
|Frank
|21,1064
|21,2336
|% -0,29
|
|Riyal
|5,1199
|5,1456
|% 0,14
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.000
|-7,59
|
|Altın Gr.
|1.239
|1.239
|-3,28
|
|Cumhuriyet
|8.574
|8.604
|-21,00
|
|Tam
|8.527
|8.586
|23,00
|
|Yarım
|4.165
|4.202
|12,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.101
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,98
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,42
|15,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,07
|85,07
|-0,05
|
Seans Raporu
15:49
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-
16:03CRDFA
Yüzde 7.03 oranında artışla 4.87 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 083, 834 adet işlem
-
16:01DERIM
Yüzde 7.61 oranında artışla 10.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 516, 628 adet işlem
-
16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, BIMAS, TOASO
-
16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, HEKTS, ODAS
-
16:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 105, 25 artarak (% 2.38 ) 4, 524