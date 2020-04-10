***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
10.04.2020 22:02
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim kurulumuz 10.04.2020 tarihinde toplanarak gündemindeki konuyu görüşmüş olup, buna göre
İki Bağımsız üyeden oluşan Denetim Komitesi Başkanlığına Tanju Doğan, Denetim Komitesi üyeliğine Murat Ülkü'nün atanmasına,
Risklerin Erken saptanması Komitesi Başkanlığına Tanju Doğan'ın, Risklerin erken saptanması komite üyeliğine Hasan Ahmet Eskici'nin atanmasına,
Kurumsal Yönetim komitesi Başkanlığına Murat Ülkü, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine ise Hasan Ahmet Eskici'nin atanmasına, Tebliğe uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837313
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|747.585.969
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|GSRAY
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|503.397.713
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|GARAN
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|PETKM
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|487.480.095
|% -0,29
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|CEMAS
|0,94
|123.218.686
|% 5,62
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
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|Sterlin
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|Frank
|6,9059
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|Alış
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|1.688
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|Altın Gr.
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|2.382
|2,10
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|Tam
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|5,90
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|Yarım
|1.161
|1.193
|1,00
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|Gümüş.Ons
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