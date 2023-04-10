***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
10.04.2023 13:57
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim kurulumuz 10.04.2023 tarihinde toplanarak gündemindeki konuyu görüşmüş olup, buna göre
İki Bağımsız üyeden oluşan Denetim Komitesi Başkanlığına Atilla Topaç, Denetim Komitesi üyeliğine Murat Ülkü'nün atanmasına,
Risklerin Erken saptanması Komitesi Başkanlığına Atilla Topaç'ın, Risklerin erken saptanması komite üyeliğine Hasan Ahmet Eskici'nin atanmasına,
Kurumsal Yönetim komitesi Başkanlığına Murat Ülkü, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine ise Hasan Ahmet Eskici'nin atanmasına, Tebliğe uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134984
BIST
15:485.039
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 114,17
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.050
En Düşük
4.956
15:4819,2792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0424
|Açılış
|: 19,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2879
En Düşük
19,2200
15:4820,9312
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0617
|Açılış
|: 21,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,9019
15:481.237,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -4,54
|Açılış
|: 1.237,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler15:48
|MARKA
|19,83
|18.962.906
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|618.107
|% 9,98
|
|PKART
|24,28
|19.627.780
|% 9,96
|
|KAREL
|18,13
|110.484.943
|% 9,95
|
|GESAN
|81,75
|619.702.609
|% 9,95
|
|AVHOL
|19,50
|104.315.597
|% -6,61
|
|DERHL
|5,36
|28.397.865
|% -6,46
|
|COSMO
|83,65
|5.998.957
|% -5,00
|
|ULUSE
|142,40
|74.908.985
|% -4,94
|
|UZERB
|210,10
|2.587.760
|% -4,24
|
|THYAO
|131,00
|4.002.650.110
|% 2,83
|
|KOZAL
|22,16
|2.195.350.553
|% 2,59
|
|EKGYO
|7,16
|1.949.105.985
|% 7,03
|
|EREGL
|35,48
|1.749.508.907
|% 1,78
|
|ASTOR
|57,85
|1.470.464.330
|% 2,03
|
|EKGYO
|7,16
|1.949.105.985
|% 7,03
|
|KOZAL
|22,16
|2.195.350.553
|% 2,59
|
|ZOREN
|4,88
|375.289.141
|% 9,91
|
|IHLGM
|1,01
|78.382.462
|% 4,12
|
|ODAS
|6,94
|436.391.311
|% 4,36
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2707
|19,2792
|% 0,22
|
|Euro
|20,9015
|20,9312
|% -0,29
|
|Sterlin
|23,7725
|23,8917
|% -0,17
|
|Frank
|21,1278
|21,2551
|% -0,19
|
|Riyal
|5,1218
|5,1474
|% 0,18
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|-18,21
|
|Altın Gr.
|1.239
|1.239
|-3,27
|
|Cumhuriyet
|8.586
|8.614
|-11,00
|
|Tam
|8.529
|8.589
|26,00
|
|Yarım
|4.166
|4.203
|13,00
|
|Çeyrek
|2.083
|2.101
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,82
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|15,45
|15,46
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,45
|84,45
|-0,67
|
Seans Raporu
15:48
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-
16:03CRDFA
Yüzde 7.03 oranında artışla 4.87 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 083, 834 adet işlem
-
16:01DERIM
Yüzde 7.61 oranında artışla 10.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 516, 628 adet işlem
-
16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, BIMAS, TOASO
-
16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, HEKTS, ODAS
-
16:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 105, 25 artarak (% 2.38 ) 4, 524