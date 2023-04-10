***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim kurulumuz 10.04.2023 tarihinde toplanarak gündemindeki konuyu görüşmüş olup, buna göreİki Bağımsız üyeden oluşan Denetim Komitesi Başkanlığına Atilla Topaç, Denetim Komitesi üyeliğine Murat Ülkü'nün atanmasına,Risklerin Erken saptanması Komitesi Başkanlığına Atilla Topaç'ın, Risklerin erken saptanması komite üyeliğine Hasan Ahmet Eskici'nin atanmasına,Kurumsal Yönetim komitesi Başkanlığına Murat Ülkü, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine ise Hasan Ahmet Eskici'nin atanmasına, Tebliğe uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134984BIST