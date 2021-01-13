***TMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.01.2021 12:17
***TMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TMSN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901767
BIST
13:331.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 10,78
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.559
13:337,4458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0086
|Açılış
|: 7,4370
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4106
13:339,0753
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0287
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0397
13:33443,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,59
|Açılış
|: 443,41
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler13:31
|PSDTC
|31,24
|16.227.985
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.227.985
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.227.985
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.227.985
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|928.603
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|1.024.803
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|175.363.026
|% -9,99
|
|MZHLD
|33,98
|284.659
|% -8,46
|
|BRMEN
|3,02
|378.212
|% -6,21
|
|LUKSK
|36,66
|2.714.680
|% -6,00
|
|THYAO
|13,15
|1.699.278.005
|% 2,26
|
|SISE
|7,75
|1.321.322.268
|% 1,44
|
|TCELL
|17,04
|831.453.607
|% 2,10
|
|TKFEN
|19,10
|825.011.604
|% 2,69
|
|PETKM
|5,22
|765.085.407
|% -1,32
|
|TSKB
|1,89
|466.567.350
|% -0,53
|
|EKGYO
|2,45
|554.729.783
|% 0,00
|
|SISE
|7,75
|1.321.322.268
|% 1,44
|
|PETKM
|5,22
|765.085.407
|% -1,32
|
|THYAO
|13,15
|1.699.278.005
|% 2,26
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4398
|7,4453
|% -0,12
|
|Euro
|9,0641
|9,0703
|% -0,37
|
|Sterlin
|10,1539
|10,2048
|% -0,03
|
|Frank
|8,3480
|8,3982
|% -0,36
|
|Riyal
|1,9776
|1,9875
|% -0,17
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|-3,35
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.990
|1,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|0,17
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|0,08
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,05
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,40
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|56,64
|56,64
|0,06
|