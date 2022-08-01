***TMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.08.2022 10:01
***TMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050141
BIST
11:472.633
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 40,48
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.636
En Düşük
2.600
11:4717,9603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0475
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9603
En Düşük
17,8565
11:4718,4349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1140
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2569
11:471.019,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,49
|Açılış
|: 1.019,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.020,01
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler11:47
|YBTAS
|22.880,00
|274.560
|% 10,00
|
|FLAP
|4,75
|38.660.268
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|24.262.017
|% 9,95
|
|ICBCT
|6,87
|35.734.432
|% 9,92
|
|ITTFH
|1,82
|31.575.881
|% 8,98
|
|IMASM
|70,05
|14.264.227
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,63
|75.204.717
|% -9,92
|
|KZBGY
|64,50
|60.242.053
|% -8,96
|
|BRKO
|2,04
|581.180
|% -8,52
|
|LIDFA
|8,17
|15.077.807
|% -7,68
|
|SISE
|22,88
|1.317.621.540
|% 4,86
|
|THYAO
|50,80
|1.000.210.426
|% 0,79
|
|SASA
|45,68
|843.967.508
|% 2,70
|
|TUPRS
|273,50
|525.267.781
|% 1,90
|
|EREGL
|28,02
|511.882.489
|% 1,45
|
|EKGYO
|3,08
|363.492.853
|% -0,32
|
|ODAS
|3,87
|420.841.460
|% 3,75
|
|SISE
|22,88
|1.317.621.540
|% 4,86
|
|YKBNK
|4,76
|265.725.641
|% 0,21
|
|KRPLS
|6,04
|308.970.162
|% 6,90
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9444
|17,9603
|% 0,27
|
|Euro
|18,4110
|18,4349
|% 0,62
|
|Sterlin
|21,8653
|21,9750
|% 0,54
|
|Frank
|18,8135
|18,9268
|% 0,35
|
|Riyal
|4,7646
|4,7885
|% 0,20
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|-0,43
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|1,49
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|38,00
|
|Tam
|6.798
|6.849
|15,00
|
|Yarım
|3.312
|3.348
|7,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.674
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,27
|20,29
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,03
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,32
|
Seans Raporu
11:47
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12:02SISE
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