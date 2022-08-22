***TMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.08.2022 10:13
***TMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057451
BIST
13:093.028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 7,90
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.041
En Düşük
3.011
13:0918,1243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0389
|Açılış
|: 18,2530
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
13:0918,1455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0106
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,1117
13:091.011,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,90
|Açılış
|: 1.011,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.009,12
BIST En Aktif Hisseler13:09
|YYAPI
|1,32
|51.021.028
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,00
|601.469
|% 10,00
|
|PRKME
|10,46
|39.215.033
|% 9,99
|
|HKTM
|14,64
|3.179.383
|% 9,99
|
|BERA
|18,77
|185.953.208
|% 9,96
|
|GZNMI
|38,30
|164.420.686
|% -7,22
|
|AZTEK
|13,46
|317.018.268
|% -7,11
|
|GLRYH
|3,82
|41.343.884
|% -6,83
|
|DENGE
|2,08
|29.754.892
|% -6,73
|
|OYLUM
|3,83
|105.479.429
|% -6,13
|
|THYAO
|68,15
|1.764.583.251
|% -0,51
|
|SASA
|54,75
|1.386.022.428
|% 3,30
|
|PETKM
|11,77
|1.174.490.465
|% 1,47
|
|HEKTS
|42,00
|1.089.960.984
|% 6,98
|
|EKGYO
|3,75
|1.085.109.504
|% 2,46
|
|EKGYO
|3,75
|1.085.109.504
|% 2,46
|
|YKBNK
|5,64
|820.486.880
|% -0,53
|
|ADESE
|0,91
|104.751.069
|% 4,60
|
|DOHOL
|4,88
|529.989.663
|% -1,61
|
|PETKM
|11,77
|1.174.490.465
|% 1,47
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1191
|18,1243
|% 0,22
|
|Euro
|18,1353
|18,1455
|% -0,06
|
|Sterlin
|21,3510
|21,4580
|% 0,10
|
|Frank
|18,8261
|18,9395
|% 0,26
|
|Riyal
|4,8112
|4,8354
|% 0,21
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-11,08
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-3,84
|
|Cumhuriyet
|6.792
|6.894
|-35,00
|
|Tam
|6.822
|6.880
|-57,00
|
|Yarım
|3.324
|3.363
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.681
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,96
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|96,28
|96,28
|-0,44
|