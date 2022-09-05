***TMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.09.2022 10:39
***TMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TMSN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060058
BIST
12:113.306
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 83,57
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.309
En Düşük
3.248
12:1118,2314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0314
|Açılış
|: 18,2530
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
12:1118,0911
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0278
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1219
En Düşük
17,9911
12:111.003,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,46
|Açılış
|: 1.003,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.004,46
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler12:09
|ICBCT
|7,93
|32.161.110
|% 9,99
|
|VKING
|6,95
|2.036.559
|% 9,97
|
|PETUN
|34,64
|35.407.999
|% 9,97
|
|HKTM
|25,70
|58.526.052
|% 9,92
|
|HLGYO
|3,71
|201.755.353
|% 9,76
|
|MTRKS
|42,78
|47.393.976
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,34
|9.528.267
|% -8,25
|
|ULUSE
|134,00
|37.640.063
|% -5,90
|
|KERVN
|0,51
|113.724
|% -5,56
|
|COSMO
|36,00
|595.368
|% -5,36
|
|THYAO
|73,30
|3.436.165.119
|% 2,09
|
|YKBNK
|8,10
|3.224.816.232
|% 3,71
|
|EKGYO
|4,36
|2.767.701.496
|% 7,65
|
|AKBNK
|13,51
|2.595.760.031
|% 3,68
|
|GARAN
|25,10
|2.081.485.822
|% 2,95
|
|EKGYO
|4,36
|2.767.701.496
|% 7,65
|
|YKBNK
|8,10
|3.224.816.232
|% 3,71
|
|AKBNK
|13,51
|2.595.760.031
|% 3,68
|
|ISCTR
|9,30
|1.665.420.710
|% 5,20
|
|KRDMD
|12,59
|2.049.817.249
|% 7,51
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2203
|18,2299
|% 0,16
|
|Euro
|18,0783
|18,0891
|% -0,16
|
|Sterlin
|20,8813
|20,9861
|% -0,04
|
|Frank
|18,4565
|18,5677
|% -0,13
|
|Riyal
|4,8332
|4,8574
|% 0,13
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-0,64
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,73
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.831
|-3,00
|
|Tam
|6.754
|6.808
|43,00
|
|Yarım
|3.291
|3.328
|21,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.664
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,17
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,04
|
|B. Petrol
|95,46
|95,46
|2,44
|
Seans Raporu
12:09
daha fazla
-
12:24XU100
Endeks 3, 306 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 59 üstünde . İşlem hacmi 38, 122.00 milyon TL de
-
12:24HUNER
Yüzde 7.43 oranında artışla 4.48 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 763, 535 adet işlem
-
12:23SMRTG
Yüzde 8.75 oranında artışla 44.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 321, 600 adet işlem
-
12:22SEKFK
Yüzde 7.63 oranında artışla 7.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 315, 255 adet işlem
-
12:21SEGYO
Yüzde 6.02 oranında artışla 1.41 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 143, 291 adet işlem