***TMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 14:32
***TMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TMSN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100192
BIST
15:274.876
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -111,53
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.799
15:2718,7774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0036
|Açılış
|: 18,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
15:2720,1577
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0040
|Açılış
|: 20,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
15:271.132,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,81
|Açılış
|: 1.132,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler15:27
|DOGUB
|10,95
|37.213.914
|% 3,40
|
|ARMDA
|244,40
|51.058.728
|% 3,34
|
|TRGYO
|17,11
|75.854.293
|% 3,26
|
|PKENT
|139,30
|46.427.039
|% 3,26
|
|BRKO
|5,70
|1.626.119
|% 2,89
|
|GOZDE
|21,06
|354.149.429
|% -10,00
|
|VKING
|29,98
|2.419.056
|% -9,97
|
|MIPAZ
|11,53
|26.190.899
|% -9,92
|
|YONGA
|32,88
|378.896
|% -9,92
|
|KATMR
|2,09
|382.445.467
|% -9,91
|
|THYAO
|129,80
|6.490.563.644
|% -1,07
|
|EREGL
|37,90
|4.708.039.163
|% 0,11
|
|ASELS
|54,95
|4.084.499.113
|% -5,50
|
|KOZAL
|544,50
|3.519.857.077
|% -3,29
|
|KRDMD
|17,89
|3.416.334.050
|% -1,38
|
|EKGYO
|8,38
|2.513.833.136
|% -1,41
|
|YKBNK
|9,00
|2.409.221.554
|% -5,56
|
|KRDMD
|17,89
|3.416.334.050
|% -1,38
|
|KATMR
|2,09
|382.445.467
|% -9,91
|
|SKBNK
|2,63
|461.249.010
|% -3,66
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7745
|18,7774
|% 0,02
|
|Euro
|20,1526
|20,1577
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,6807
|22,7944
|% -0,28
|
|Frank
|20,1757
|20,2972
|% -0,44
|
|Riyal
|4,9837
|5,0087
|% -0,03
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-0,13
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|7.633
|7.749
|15,00
|
|Tam
|7.666
|7.721
|-14,00
|
|Yarım
|3.724
|3.777
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.888
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,80
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,34
|0,08
|
|B. Petrol
|80,56
|80,56
|0,46
|