***TMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 17:46
***TMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TMSN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114427
BIST
17:405.030
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 79,20
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
17:4018,8575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 19,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
17:4020,1433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0149
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1148
17:401.110,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,34
|Açılış
|: 1.110,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.107,78
BIST En Aktif Hisseler17:38
|KONYA
|3.586,90
|19.021.331
|% 10,00
|
|OYAKC
|30,14
|215.632.643
|% 10,00
|
|AKCNS
|74,85
|319.607.384
|% 9,99
|
|SAMAT
|20,58
|36.856.830
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|10.504.368
|% 9,99
|
|ALFAS
|187,30
|282.066.588
|% -10,00
|
|PNSUT
|51,75
|43.008.613
|% -10,00
|
|RODRG
|70,20
|53.995.399
|% -10,00
|
|LIDER
|108,00
|49.896.545
|% -10,00
|
|EPLAS
|37,26
|33.022.796
|% -10,00
|
|THYAO
|141,40
|8.415.230.889
|% 1,07
|
|EREGL
|44,00
|7.507.648.794
|% 6,49
|
|TUPRS
|629,70
|6.231.287.080
|% 9,53
|
|AKBNK
|16,22
|3.853.969.280
|% 0,31
|
|SISE
|45,14
|3.853.606.835
|% 5,71
|
|AKBNK
|16,22
|3.853.969.280
|% 0,31
|
|YKBNK
|9,12
|1.892.076.682
|% 2,01
|
|EKGYO
|7,40
|1.352.232.667
|% 2,78
|
|EREGL
|44,00
|7.507.648.794
|% 6,49
|
|KRDMD
|19,23
|3.014.314.089
|% 9,95
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8482
|18,8520
|% 0,02
|
|Euro
|20,1320
|20,1454
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,5380
|22,6510
|% -0,31
|
|Frank
|20,2969
|20,4192
|% -0,10
|
|Riyal
|5,0115
|5,0366
|% 0,04
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-6,13
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.111
|-3,15
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.558
|7.617
|-18,00
|
|Yarım
|3.693
|3.727
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.846
|1.864
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,50
|21,52
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,01
|13,03
|-0,10
|
|B. Petrol
|85,28
|85,28
|-0,10
|
Seans Raporu
17:38
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17:52SAMAT
Yüzde 9.99 oranında artışla 20.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 815, 510 adet işlem
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17:51ISCTR
Yüzde 5.35 oranında artışla 11.03 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 834, 375 adet işlem
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17:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 105, 07 artarak (% 2.37 ) 4, 535
-
17:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BUCIM, NUHCM, IZMDC, OYAKC, KLKIM, CIMSA, BMSCH, BASCM, CMBTN, NIBAS
-
17:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ONCSM, ALFAS, EMNIS, BRLSM, MRGYO, ULUUN, HATEK, EPLAS, RODRG, MACKO