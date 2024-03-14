***TMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.03.2024 10:51
***TMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TMSN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258703
BIST
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13:298.904
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
|| -6,19
|Açılış
|: 8.941
|
|Önceki Kapanış
|: 8.910
|
8.870
En Yüksek
8.973
13:2932,1260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0844
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6300
|
32,1893
En Düşük
32,0071
13:2935,2659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,1026
|Açılış
|: 35,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,5500
|
35,4795
En Düşük
34,9888
13:292.241,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,30
|Açılış
|: 2.241,42
|
|Önceki Kapanış
|: 2.241,53
|
2.251,48
En Düşük
2.232,78
BIST En Aktif Hisseler13:29
|TETMT
|15.062,50
|70.293.408
|% 9,99
|
|YAYLA
|22,04
|29.952.779
|% 9,98
|
|ALVES
|55,25
|978.345.314
|% 9,95
|
|ARTMS
|59,65
|411.713.013
|% 9,95
|
|BAYRK
|42,22
|108.230.662
|% 9,95
|
|MMCAS
|14,41
|6.549.431
|% -9,99
|
|FONET
|34,66
|173.029.548
|% -9,97
|
|QNBFL
|145,00
|17.612.715
|% -6,93
|
|AZTEK
|145,30
|162.003.890
|% -6,56
|
|AGHOL
|268,75
|209.871.294
|% -5,37
|
|THYAO
|273,00
|3.720.835.710
|% 0,37
|
|LMKDC
|35,64
|1.885.868.866
|% 7,74
|
|JANTS
|275,25
|1.787.973.813
|% 8,37
|
|OBAMS
|50,75
|1.634.867.726
|% 3,57
|
|TUPRS
|165,30
|1.620.980.026
|% 1,29
|
|EKGYO
|10,74
|922.391.891
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,67
|148.985.352
|% -1,84
|
|LMKDC
|35,64
|1.885.868.866
|% 7,74
|
|YKBNK
|22,06
|1.145.040.326
|% -0,90
|
|ZOREN
|5,15
|247.561.234
|% 0,39
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1213
|32,1260
|% 0,26
|
|Euro
|35,2500
|35,2659
|% 0,29
|
|Sterlin
|41,5286
|41,7368
|% -0,27
|
|Frank
|36,8470
|37,0317
|% -0,47
|
|Riyal
|8,6414
|8,6847
|% -0,40
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,99
|25,02
|% 0,66
|
|Platin
|935,51
|936,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.064,08
|1.066,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,69
|84,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.169,74
|2.170,09
|% 0,66
|